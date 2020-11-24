夜市買「水果3包450元」爸傻眼：第一次！員工大戰在地人怒嗆：討拍

▲精誠夜市買「水果3包450元」！彰化爸付錢傻眼：第一次。（圖／翻攝「彰化人大小事」臉書社團）



網搜小組／許力方報導

彰化有民眾日前到精誠夜市逛街，在水果攤買了3包水果，付錢的時候老闆開口要價450元，讓他大驚失色，嚇得拍照發文：「第一次在夜市買到這價錢！」網友酸稱可能是士林夜市、墾丁翻版，讓店家氣炸了，員工親自現身回嗆「討拍文」，靠著水果品質擺攤多年，且老闆有說可以退，客人卻選擇發文公審。

精誠夜市號稱彰化知名度最高、規模最大，每周三、五、六、日開市，有民眾22日透過臉書「彰化人大小事」發文，聲稱前一天到夜市水果攤，沒問價錢買了3包水果，分別是番茄、哈密瓜、水梨各一包，付錢時聽到老闆說450元，嚇了一大跳，「我真的第一次在夜市買到這價錢，請問這是合理價錢嗎？」並公布攤位照片。

▲員工氣炸曝水果真實照，怒嗆客人發討拍文。（圖／翻攝「彰化人大小事」臉書社團）



文章引發熱烈回響，超過850篇留言，不少當地人跳出來直呼「這攤特別貴」、「這攤基本一包都是100，我之前也是買過一次有嚇到」、「我上次買了蓮霧150元！真的好貴啊」、「我曾經買過醃桃子，7顆ㄧ袋2、300，嚇到不敢再買這家」、「剛剛買了小包的芒果青...100」紛紛稱從來不買這間，賣的都是大包價、偏高，甚至酸稱「這可能是士林夜市轉戰過來的」、「士林夜市也是這樣賣水果，後來夜市沒落了」、「墾丁來的分店」！「太誇張了！一包等於150。」

其中不少網友都建議「夜市的水果本來就貴」、「先問再拿」、「沒價格的我都不買，要買也會先問價格」、「挑的都是貴的水果當然貴」、「貴在工」，認為水果都滿大包的，「看份量吧！水梨和哈密瓜本來就是比較貴的水果」、「你選的這3種水果現在成本就貴了」、「學人吃、哈密瓜、蕃茄…愛面子，不詢問價錢！」力挺店家品質很好，用很好的水果去切的，「不先問再買嗎？然後買單後上網發文公審攤販？」

謝姓員工事後看到文章更是氣炸了，痛批原PO買的是哈密瓜、水梨、番茄，每包都有超過一斤，價格是大包150小包100元，「哈密瓜現在一顆6斤半，大顆溫室的！」「有時間發文沒時間問價」、「都不拍照片，厲害了」跑來臉書討拍！他說，老闆從第一年精誠夜市開就來擺攤，賣的價格較高仍生存至今，全靠品質，且都有提供詢問價格，「看你要吃什麼」。

員工幫老闆抱不平，直呼「隨便喊價不可能做20幾年」，當天客人結帳完才發文， 老闆也有說可以退貨，發文卻沒附圖片，自己選的水果買了3包都是大包的，「芭樂就夠平民了，要吃好點，付多一些不懂在抱怨什麼…」

►「SK-II R.N.A超肌能緊緻活膚霜」價格好甜！

▼員工稱老闆擺攤20年，賣的都是高品質水果。

