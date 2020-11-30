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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／【性侵犯強制治療釋憲】違憲宣告釋放後何去何從

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▲▼監獄，鐵籠，出獄，受刑人，法律，更生人。（圖／視覺中國）

▲應盡早建立司法精神醫院作為刑後強制治療處所，避免以長期監禁替代保安處分，讓現代醫療資源確實進駐，才能發揮性侵害治療目的。（圖／視覺中國）

司法院大法官為審理性侵犯刑後強制治療釋憲聲請案，甫於11月3日上午召開憲法法庭審理。這是今年度繼通姦罪（釋字第791號解釋）、黨產條例（釋字第793號解釋）案件後，第三度舉行言詞辯論的釋憲案，並將於一個月內指定公告解釋日期。究竟未來大法官將如何做出解釋，為各界所關注。

誠如筆者先前所言（參考筆者撰：蘇友辰／【性侵犯強制治療釋憲】老問題，人關起來就好了嗎），我國《刑法》第91條之1第2項，僅規範強制治療執行期間應每年鑑定、評估有無停止治療之必要，卻未規定強制治療之最長期間，一旦加害人被評估再犯率沒有顯著降低，則釋放之日遙遙無期，形同國家假借治療之名，行終身監禁之實，對於人身自由侵害至鉅。

此外，每年鑑定、評估結果，如未達「再犯危險顯著降低」者，相關法律並未賦予受治療的當事人有陳述意見的機會，也無聲請停止治療的權利，其程序保障顯然有所欠缺，現行刑後強制治療規定恐難逃被宣告違憲之命運。

令人印象深刻的是，司法院刑事廳彭幸鳴廳長在憲法法庭發言指出，在今年10月9日於日本《東洋經濟》刊出一則因長期治療向政府訴請國賠的報導，提到精神病患伊藤時男（現年69歲）於1973年遭強制入院治療，直到發生福島核災被撤離至附近醫院後，始被發現並無治療必要，而於2012年獲准出院，合計其強制治療期間長達近四十年，令人震驚。由此可見，未設最長期間的刑後治療制度等實體規定所造成的根本性違憲疑慮，遠甚於程序保障的不足。

不過，在大法官言詞辯論庭上，相關機關的衛福部、法務部似基於本位主義的立場，均強調系爭條文並不違憲。特別的是，法務部政務次長蔡碧仲嚴正指出，日後若大法官宣告違憲，目前在培德醫院接受治療的56名性侵病患將全部釋放，「出事誰負責？」一語道破如何兼顧人權保障與社會安全的兩難困境，頗值得重視。

因此，考量影響層面及立法者修法所需時程等因素，避免違憲法令「立即失效」，造成過度時期無法可用的法規真空狀態，對社會治安產生重大衝擊，筆者建議大法官採取宣告系爭法律「違憲，定期失效」的解釋方式，課予立法者限期通盤檢討刑後治療法制的義務，促使立法者審慎周延立法，並給予主管機關衛福部和法務部因應新制調整配合的空間，以共同打造合憲的強制治療制度。唯有如此，方不至於因宣告違憲而必須立即釋放治療中的56名性侵病患，造成社會和民眾恐懼不安。

更重要的是，為了符合治療的本旨及發揮功效，刑後強制治療的處所應該回歸醫療機構，不應再繼續削足適履放在監獄執行。良以，《刑法》第91條之1第1項所指「相當處所」的規定，似欠明確，學者專家頗多所滋義，好在依《保安處分執行法》第78條已明確規定：「強制治療處所為公私立醫療機構」可資遵循。由於刑後強制治療並非刑之執行，長期以來放在監獄專區執行的作法，顯有悖上開規定，可謂是問題之源，應切實檢討及面對。

此次大法官雖未將「相當處所」規定之爭議列入爭點題綱內，但在憲法法庭上仍遭到釋憲聲請人代理律師的大力抨擊，認為執行刑後治療者為「台中監獄附設培德醫院」及「大肚山莊」，均位於台中監獄管制內，且生活起居、飲食作息和受刑人一樣；是以《刑法》第91條之1已經質變成為一種刑之替代懲罰，造成被規範者以執行刑期完畢，卻又以治療為名續為刑之執行之實，構成重複處罰，有違一行為不二罰原則而違憲之疑慮，亦言之成理。

值得注意的是，依照監察院過往對強制治療處所的實地會勘，並做成兩次調查報告。首次是第4屆監察委員李復甸、尹祚芊於2013年12月12日在調查報告指出，台中監獄附設培德醫院強制治療專區收治人數高達五十餘人，已超額收治達兩倍以上，且培德醫院仍屬限制人身自由之監獄附屬設施，尚非完全歸屬《保安處分執行法》第78條規定之公私立醫療機構，亟應改善。

今年7月31日經第5屆監察委員高鳳仙再次調查，履勘培德醫院（主管法務部矯正署）、大肚山莊（主管衛福部）辦理刑後強制治療情形，發現仍未解決人數過多問題。此外，報告更進一步指出，因兩者執行主管機關不同，致經費預算及資源配置均有所不均，呈現處境及所接受的待遇明顯落差，其結果顯示由衛福部辦理的大肚山莊收治處所空間寬敞，治療團隊均具司法精神醫學專業人員，並針對性侵害加害人設計諸多治療方案，自2015年開辦迄今再犯人數為零，其資源及成效均較法務部矯正署委託培德醫院為佳。惜乎，高委員卸任後，在此釋憲案受任擔任衛福部代理人，或許因利害關係考量，卻未能在法庭辯論時對此有所針砭，提醒主管單位改善，似為德不卒。

要附帶提醒的是，近期在韓國當地引起輿論的一件性侵重大議題，就是曾於2008年12月性侵女童至重傷而入獄的性侵犯趙斗淳即將在今年12月13日出獄返家，不僅引起當地居民恐慌，甚至當年的受害者一家也被迫搬家。在趙斗淳入獄的12年間，國會議員提出各項法案，包括要求犯下重大殺人、性侵罪行者，在出獄後1到10年內必須在指定收容所隔離；對未成年者犯下重大罪行者，出獄後仍受行動範圍限制；以及公開趙斗淳住家地址等個人資料等，以防止悲劇再度發生，期盼政府以韓國趙斗淳事件為鑑，未雨綢繆。

據悉行政院早在2018年5月即召開跨部協調會議，決議由衛福部負責治療處遇及規劃適當處所，法務部負責戒護安全，但兩年多來，仍流於紙上談兵，若能藉由此次釋憲契機，除檢討刑後強制治療法制外，更能克服覓地困難，督促主管機關儘早建立司法精神醫院作為刑後強制治療處所，避免以長期監禁替代保安處分的詬病，讓現代醫療資源確實進駐，才能發揮性侵害治療的目的。呼籲行政院正視目前強制治療違法執行的現狀，儘速設法回歸醫療體系，俾在解除被害人的痛苦、社會的不安，以及性侵加害人的人權間尋求平衡，才是正辦。

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

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