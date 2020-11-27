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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

寒假營隊提升法治觀念　永然高中法律生活營開放網路報名

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▲▼永然高中法律生活營。（圖／永然法律基金會提供）

▲李永然律師舉辦永然高中法律生活營，讓高中學子透過營隊活動，提升正確法治觀念。（圖／永然法律基金會提供）

記者王淑君／綜合報導

知名律師李永然在他四十多年的律師生涯裡，經手過無數案件，非常了解法律知識的不足，對於人們的權益影響有多大，於是在成立永然法律基金會時，就重視法治教育，尤其必須向下扎根。

為此，民國100年開始辦理「永然高中法律生活營」，邀請專業法律人，包括：法官、檢察官、律師及學者前來為高中學子授課。豐富的課程內容加上司法環境的參訪，讓同學們能透過營隊活動，提升正確的法治觀念，並培養其對法律的興趣，進而確認未來升學就業的方向。

寒暑假參加營隊活動已成為高中學子豐富自己多元探索的必經歷程，然而動輒數千元的營隊報名費用，對於許多家庭而言是一筆不小的支出，李永然律師特別體恤家長的辛苦，找了許多志同道合的朋友一同出錢出力，因此舉辦了永然高中法律生活營，希望讓所有的同學能在經濟無負擔的情況下參加活動。

加上108課綱的上路，多元探索的學習歷程資料對於未來申請大學入學更關鍵且重要，老師和家長們多希望孩子能透過參與營隊活動，進行課外學習，進而發現自己興趣之所在，以做為未來選擇就讀大學科系的方向。

永然高中法律生活營至今舉辦了近十年，超過一千三百多位高中學生參與，更培育出許多大學法律系所學生，甚至已有畢業生通過考試，成為司法官及律師。永然高中法律生活營成為想要走上法律一途學子們的不二之選，往往一開放報名即秒殺，可見營隊之炙手可熱。

「永然第24期高中法律生活營」訂於民國110年1月25日至28日在成功高中舉行，網路報名將於12月2日中午開放，歡迎對法律有興趣的高中在校同學踴躍報名參加，一起來拓展生活視野，並尋找未來人生規畫方向。相關活動訊息可加入永然法律生活營臉書粉絲專頁或參考永然法律基金會活動網頁

▼永然高中法律生活營共舉辦近十年，超過一千三百多位高中學生參與，培育出許多大學法律系所學生，甚至已有畢業生通過考試成為司法官及律師。（圖／永然法律基金會提供）

▲▼永然高中法律生活營。（圖／永然法律基金會提供）

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