更保台北分會「親子齊步走　太空劇場探險樂」帶案家探索

▲更保台北分會「親子齊步走 太空劇場探險樂」活動。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣更生保護會台北分會日前辦理「親子齊步走 太空劇場探險樂」活動，帶領數個更生家庭，共同前往臺中自然科學博物館，認識自然科學知識與協助促進家庭關係。台北分會表示，有許多更生家庭因為家庭破碎的緣故，容易造成未來子女教養困難，成為另外的社會問題，所以希望透過此類家庭親子活動，共同創造家庭和社會和諧，讓家庭更幸福、快樂。

根據臺灣地區各地方法院「少年事件個案調查報告」，將少年犯罪成因分成生理、心理、家庭、學校、社會及其他等因素項目，其中最多者為家庭因素，包括犯罪家庭、破碎家庭、父母不和睦、親子關係不正常、子女眾多、管教較嚴、貧窮難以維生、隔代教養等，該因素所占百分比為 42％。

如果個人常處於一個病態家庭，親子關係不佳，將導致不良的社會化而終至促成犯罪行為。所以家人關懷、家庭支持影響犯罪與否甚多。家庭教育是預防性教育，於國小開始實施家庭教育課程，可及早培養兒童對家庭關係，對於孩子的身心發展和人格形成都有著至關重要的影響。

為協助在社會上被貼上標籤的更生人復歸社會，法務部推動辦理「更生人家庭支持性服務方案」，更保臺北分會長期致力於輔導更生人就、創業，並促進更生人與家庭成員間的關係修復，協助更生朋友得到更穩定的家庭支持，提高家人間情感的緊密結合，讓更生人獲得一個良好家庭氣氛、關係，讓家庭成員有能量去面對一切。

更保臺北分會以此為基礎，設計多樣性教育活動，於12月間舉辦「家庭支持方案-『親子齊步走 太空劇場探險樂』臺中科博館家庭親子教育團輔」活動，以生動活潑、寓教於樂的方式，認識自然科學知識與協助促進家庭關係。透過此次探險寓教於樂與促進親子互動的體驗，更保台北分會認為這將增加案家生活經驗與視野，以健康生活降低更生家庭再犯率，共同創造家庭和社會和諧，讓家庭更幸福、快樂。