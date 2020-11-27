警攔贓車開槍擊斃16歲少年　道歉但家屬不理判5月定讞

▲員警查贓車開槍，不慎打死16歲少年，遭判刑5月定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園楊梅警分局警員劉政國，2016年1月攔捕贓車遭拒，因此朝贓車開槍，卻不慎造成副駕駛座的16歲徐姓少年爆頭身亡。員警一審遭判刑5月，上訴二審期間，員警認罪並當庭向家屬道歉，但家屬不接受道歉，二審仍依「過失致人於死」判刑5月，得易科罰金15萬元。檢方上訴第三審，最高法院27日駁回上訴定讞。

本案發生於2016年1月22日，職校的田姓中輟生凌晨偷開母親同居人的車輛，搭載同校的16歲徐姓少年與另名少女夜遊。一行人開車來到草湳派出所的轄區，劉員與另2名同事駕車巡邏時，發現車輛已經被報案為贓車，因此示意要求中輟生停車。但中輟生卻加速逃逸，與警車在市區中追逐。

2車在市區狂飆，40分鐘後田男在楊梅區文化街上打燈靠右停車，警車隨後跟著停車，劉員下車查看。這時田男的車輛突然向前滑動，劉員為免對方逃脫，立刻拔槍擊發。子彈從右後車窗貫入坐在副駕駛座的徐姓少年後腦，少年送醫急救5天後仍傷重不治。家屬認為警方用槍不當，提出告訴，檢方依照「業務過失致人於死罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定劉員確實用槍不當，逾越必要性，判刑5月。案經上訴，高等法院二審審理時，劉員認罪並當庭向家屬道歉，但家屬不接受道歉。二審仍認定劉員有罪，但因修法關係，改依照「過失致人於死」罪判刑5月，得易科罰金15萬元。檢方不服二審判決，上訴第三審，最高法院審理後，27日駁回上訴定讞。另外民事賠償部分，桃園地院判桃園市政府、桃園市警局共應賠償少年母親148萬元，目前上訴二審審理中。