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9個月975人被強暴！孟加拉大修法「性侵就判死刑」

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▲▼孟加拉穆斯林女子（圖／達志影像／美聯社）

▲孟加拉性犯罪率高，但真正被定罪的性侵犯卻不成正比。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

孟加拉近期發生多起殘忍的性侵案件，引發全國眾怒，許多女性因此走上街頭示威，希望政府重視相關問題。而孟加拉政府12日正式通過修法，將性侵犯的最高刑罰提升至死刑，待總統哈米德（Abdul Hamid）13日簽署該法案後，將自動生效。根據人權組織Ain o Salish Kendra數據顯示，光是2020年1月至9月至少就有975名婦女與兒童遭到性侵。

根據孟加拉官方通訊社（BSS）報導，孟加拉內閣12日通過了一項修正法案，將性侵犯的最高刑罰從無期徒刑提高至死刑。法律部長阿尼蘇爾．胡克（Anisul Huq）表示，「這項法案勢必會對那些犯罪者進行到威嚇作用，同時我們也會盡最大的努力加快法院對性侵案件的審判程序。」該法案在經過總理哈米德簽署後，便可正式生效。

人權組織「人權觀察（Human Rights Watch）」的南亞主任甘古立（Meenakshi Ganguly）在一份聲明中指出，孟加拉女性已經受夠政府無法制止不斷發生的性侵案件，孟加拉政府需要採取更有意義的行動來打擊性犯罪。

根據當地人權與法律救援組織Ain o Salish Kendra統計，光是2020年1月至9月，孟加拉就至少有975名婦女與女童遭到性侵。

儘管新法即將上路，但孟加拉的性侵案定罪率低，外界認為，此法可能無法真正廣泛實施。事實上，在孟加拉的性犯罪受害者想要起訴嫌犯可以說是困難重重。

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