新北女騎Ubike慘遭襲胸！噁男脫她胸罩還壓地上打　下場出爐

▲劉姓男子襲胸，又扯下對方上衣胸罩。最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／內政部家庭暴力與性侵害防治委員會）



記者吳銘峯／台北報導

曾因車禍成為植物人，甦醒卻成為襲胸狼的新北市男子阿偉（化名），今年2月間在府中捷運站2號出口附近，對騎乘U-Bike的正妹小桃（化名）襲胸。小桃氣著抓住阿偉的衣領質問，但阿偉竟惱怒將小桃壓制在地毆打，小桃掐阿偉卵蛋反擊，趁機逃跑呼救，沒想到阿偉不顧周遭民眾圍觀，竟還雙手抓住小桃上衣、胸罩，用力扯下，害小桃在大庭廣眾下裸露上半身。最高法院審理後，30日將阿偉判刑11月定讞，另外襲胸部分二審先前就判刑5月定讞。

判決指出，阿偉因車禍後甦醒，現在領有重度殘障手冊，但他仍有著身高180公分、體重120公斤的壯碩身材，而先前也因犯下性騷擾罪遭判2月定讞。但阿偉仍不知悔改，再度伸出鹹豬手。本案發生於今年2月24日上午9時許，他在府中捷運站2號出口附近，看到小桃騎乘U-Bike經過。阿偉見色心起，竟趁著擦身而過的機會，伸出鹹豬手對小桃左胸侵襲。小桃隨即停車，回頭質問阿偉。

身材僅155公分的小桃，不畏懼高大壯碩的阿偉，氣憤地抓住阿偉衣領質問為何襲胸，但阿偉一副賴皮嘴臉回說「你有什麼辦法可以證明我有襲胸」，小桃氣得要將阿偉抓到警局報案，但阿偉開始抵抗，雙方發生扭打，阿偉強壓小桃在地，毆打小桃頭部、背部。小桃為求脫身，伸手掐阿偉下體，阿偉吃痛放手，小桃趕緊起身逃跑，並大喊「救命！」路人開始過來圍觀。但阿偉不管路人眼光，自後方抓住小桃衣服。小桃持續掙扎，路人也大聲喝止阿偉，但阿偉竟用力扯下小桃上衣，而後再用力扯掉小桃胸罩，害小桃上半身在大庭廣眾下都赤裸，路人趕緊拿衣服讓小桃穿上，並將阿偉扭送警局。

阿偉遭檢方聲押獲准，並被依照「性騷擾」、「強制猥褻」等罪，提起公訴。法院審理時，阿偉否認犯罪，辯稱因為行動不便，所以不小心撞到小桃，沒有襲胸，是小桃突然抓住他的衣領、罵三字經，為了保護自己才還手，也不記得有沒有將小桃的上衣與胸罩拉下來。一審法院根據證人供詞，認定阿偉有罪，判刑4月與10月。

案經上訴，高院二審仍認定阿偉有罪，考量他與小桃素不相識，竟利用路上偶遇之機會，趁機襲胸，在小桃質問時，更對小桃為傷害、強制猥褻犯行，致使小桃在大庭廣眾下呈上半身赤裸，顯然阿偉欠缺尊重他人擁有身體及性自主權利之觀念，並造成小桃身心嚴重受創，於案發後持續接受心理諮商治療。高院因此加重阿偉刑度，「性騷擾」部分加重為5月、得易科罰金15萬元，這部分先行定讞；另外「強制猥褻」部分也加重改判11月。「強制猥褻」部分上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。