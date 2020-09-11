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兇殘性侵犯趙鬥淳將出獄！住處離受害人1公里　韓裝211具攝像嚴防

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▲▼南韓趙鬥淳事件。（圖／翻攝自Facebook／Asia Show Time）

▲南韓趙鬥淳事件被翻拍電影，讓許多人開始關注案件發展。此為劇照。（圖／翻攝自Facebook／Asia Show Time）

記者葉睿涵／綜合報導

「素媛案」真兇，趙鬥淳性侵8歲女童的殘忍暴行在韓國電影《希望：為愛重生》裡完整重現並引起廣大人民的關注，甚至還有人向青瓦台請願，希望能判其終身監禁。韓鬥淳即將在12月刑滿出獄，並重返安山市的家。由於他之前曾被心理專家指出，仍有再犯可能，因此安山市嚴陣以待，緊急加裝逾百個攝像頭，避免悲劇重演。

據南韓電視台YTN報導，酒醉後的趙鬥淳2008年12月在南韓安山市，綁架一名8歲女童，並加以性侵，導致她大小腸流出，終其一生都需要掛著尿袋與安裝假肛門生活。儘管犯案手法兇殘，但由於趙鬥淳供稱自己「酒醉失憶」，且南韓法律規定只能判刑15年，因此他最終僅被判12年的有期徒刑。

判決結果引發南韓社會許多人的不滿，超過60萬人紛紛到青瓦台聯署請願，要求即使趙鬥淳服刑期滿，也不能將其放出，以確保社會安全，卻遭到政府以「司法判斷本非易事」與「法規不容許」為由駁回。

▲▼南韓趙鬥淳事件。（圖／翻攝自Facebook／Asia Show Time）

▲趙鬥淳即將在3個月後重獲自由，卻讓人們為自己的安全感到擔憂。（圖／翻攝自Facebook／Asia Show Time）

韓聯社報導，趙鬥淳即將在今年12月13日刑滿出獄，並回到其安山市的家。為了防止他再度犯案，法務部自5月起，已為他安排150個小時、平均每週3次的心理治療。據悉，韓鬥淳曾在7月的一次心理諮詢面談中表示悔意，並向受害者道歉。

不過，趙鬥淳在安山市的家，距離受害人的住處只有1公里左右，政府擔心他可能會向受害者家屬進行報復， 而且此前也有心理專家認為，韓鬥淳有再犯的可能，因此安山市緊急在他家附近的路口，安裝211台的攝像頭，以避免悲劇重演。

此外，為了降低再次犯罪的可能，安山市計劃在趙鬥淳出獄後，對他實施電子監督和飲酒限制。他除了需要佩戴可定位的電子腳鐐長達7年以外，照片與個人信息也將被公佈在網上5年。

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