法律

載著水泥與希望的人生…更保台東分會協助更生人復歸並照顧家庭

▲▼更保台東分會協助更生人阿義，阿義說：「我現在載的不只是水泥，是責任，也是希望。」。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更保台東分會協助阿義，他說：「我現在載的不只是水泥，是責任，也是希望。」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生人阿義（化名）因案入獄服刑12年，出獄後他沒有存款、沒有退休保障，在家人與更保台東分會的協助下，阿義重新抓起熟悉的聯結車方向盤，以司機的身分復歸社會。其間他還要照顧淋巴癌重症的母親，自己也全身都是病痛。但他很珍惜，因為這是得來不易的「平凡幸福」。

阿義今年已經超過60歲，因槍砲及毒品案件入獄，刑期12年，剛從監所回到社會，阿義的父親已往生，手足分別在臺南及花蓮生活。他與高齡八十的母親同住，白天工作，晚上陪伴，日子雖然辛苦，卻過得踏實。阿義母親罹患淋巴癌第四期，在花蓮門諾醫院接受治療，身體仍能自理，樂觀的母親會笑著叮嚀阿義定時吃飯、注意工作安全。

阿義曾經是聯結車與水泥車的司機，跑過臺東縣內大小工地十多年。但人生不是筆直的公路，有時會突然轉進無法回頭的死巷。他進了監所後，失去了自由和工作，也差點失去自己與家人。出監時，他沒有存款、沒有退休保障，只剩下病痛纏身的身體與一位等著他的母親；手足們在他回來後，選擇伸出援手，提供經濟協助，鼓勵他去參加照服員職訓，好讓未來更有依靠。但最終，阿義決定：先做自己最熟悉的事—開車。

透過更保台東分會的就業協助以及過去在職場上的人脈，他得知曾經待過的公司正在徵水泥車司機。那熟悉的輪胎聲、引擎聲，彷彿在提醒他：「你還有用，你還能上路。」他回到了工地，每天從早上七點工作到傍晚六點，只有週日休假。阿義不挑工作，也不喊累，哪裡缺人、哪裡加班，他就在哪裡。他像一個忙碌的陀螺，轉個不停。如今，穩定加班的情況下，他每月可領四到五萬，薪資全用在生活、孝親與儲蓄上，他沒有奢望未來能享清福，他清楚知道現在的每一天，都是在為未來準備，因為不知道還能工作幾年，所以這幾年要拼命做。

工作之餘，他學習如何照顧母親，也持續門診控制糖尿病、攝護腺與痛風等慢性病。公司信任他，安排他帶新人；家人信任他，讓他守著母親、守著這個家。分會支援他，給予穩定就業獎勵、全勤獎勵、三節慰問、生活物資與情緒支持。出監一年多了，阿義沒有回頭看，而是一路往前。

從一個失去自由的人，到一位負責任的兒子、一位認真的駕駛，也是一位社會重新接納的公民，很辛苦但也很感恩，他平淡的說：「我現在載的不只是水泥，是責任，也是希望。」

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

