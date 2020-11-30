侯佩岑代言高檔月子中心　負責人夫婦二審遭加重判刑

▲京倫建設負責人李俊琳、胡白玫夫婦，二審遭加重刑度。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人侯佩岑代言京倫集團經營的高檔月子中心「英倫產後護理之家」，負責人李俊琳、胡白玫夫婦，與胡女閨密、新加坡李姓女富商發生糾紛，女富商控告李氏夫婦侵占等罪。李氏夫婦一審分別判刑5年6月與4年8月。案經上訴，高院30日二審宣判，再加重刑度，改判5年8月與5年2月。可上訴。

京倫集團旗下有京業、昇邦等多家建設公司，其間更有著名的「英倫產後護理之家」，走高價位市場，包含藝人侯佩岑、劉若英、范瑋琪都曾入住，連已故國標舞天后劉真，生產後也選擇這裡。

但前年新加坡李姓女富商出面指控，與胡白玫認識超過20年，雙方感情極好，2011年間與胡女夫婦共同簽下投資協議，由女富商出資4億元、李氏夫婦出資4億5千萬元，雙方各分潤一半，共同開發台北市小南門附近的93坪國有地。但最後李氏夫婦疑似挪用款項，投資公司其他事業。女富商因此提告，李氏夫婦遭提起公訴，一審認定2人分別犯下「業務侵占」等罪，分別判刑5年6月與4年8月。

案經上訴，高等法院二審審理期間，李氏夫婦不斷釋放善意，表示公司除自費買下協議案一旁的畸臨地外，還取得建照，並舉行開工破土典禮，就是希望能把投資協議完成，好盡快分紅給女富商；另外雙方已經簽下和解契約，會盡力履行和解契約，也請求法院給予緩刑，讓公司順利完成開發案，除了賠償女富商以外，也能讓集團員工不要失業，生活可以繼續下去。

此外，審判長也當庭諭知雙方儘速履行和解契約，消弭糾紛，讓生活早日回歸正常。全案於30日二審宣判，雖然李氏夫婦極力尋求和解，但二審高院仍將2人重判，高院認定李俊琳犯下「共同業務侵占」、「共同背信」、「使公務員登載不實」等罪，判刑5年8月；另外胡白玫犯「共同業務侵占」、「共同背信」等罪，判刑5年2月。此外高院認定2人犯罪所得高達3億2千餘萬元，也宣告一併沒收追繳。可上訴。