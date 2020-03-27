性侵犯關雄監17年不得假釋　法院要求法務部重新審查

▲受刑人服刑17年不得假釋，台北高等行政法院要求法務部重新審查。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者吳銘峯／台北報導

劉姓受刑人在高雄監獄服刑17年，2017年底提報假釋申請被駁回，他打起行政官司，台北高等行政法院審理後，認為本案中有資訊不對等情形，因此撤銷原處分，但基於對行政專業的尊重，北高刑判決法務部應對申請假釋案重行審查、並為適法處分，可上訴。

劉姓男子犯下多起妨害性自主案件，最高法院合併定其應執行19年餘徒刑，劉男至今已服刑達17年但仍在監。高雄監獄多次將他提報申請假釋，但均遭駁回。雄監於2017年12月再度提報假釋申請，但雄監的「假釋審查委員會」審議未通過，報請法務部審核。

法務部審查後，認為劉男所犯罪行，危害社會治安及被害人人身安全甚鉅，且造成被害人身心受有難以抹滅的創傷，應審慎評估其悛悔情形，有繼續教誨的必要，因此法務部維持雄監假審會決定，不准假釋。

劉男申訴遭駁回後，提出行政訴訟。法務部應訴時，主張劉男並無假釋申請的請求權，法院應程序上駁回劉男請求。但法院根據大法官釋字第681號、第691號解釋及其解釋理由書，認為受刑人應有尋求外部司法救濟的權利，決定實質審理本案。

另外法院再根據當地轄區警方回復的意見調查表，發現劉男並無鄰里觀感不佳、有再犯之虞等內容，顯見雄監當時並未依警察機關複查的內容，如實登載在假釋報告表上，讓假審會委員審查時，有資訊不對等的情形，可見原處分確實有違法之處。

但基於對行政專業的尊重，法院不直接審查本案是否得予假釋，交由行政機關重新審查。因此北高行最後判決撤銷原處分，法務部應對申請假釋案重行審查、並為適法處分，可上訴。