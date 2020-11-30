勞動基金爆內鬼炒股弊案　國民黨砲轟「敗家」籲啟動行政調查

▲國民黨團召開「勞動基金弊案 没有共犯？勞保年金改革 蔡政府玩真的？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

勞動部前勞動基金運用局國內投資組組長游迺文，涉嫌接受業者不當招待，以勞動基金帳戶內款項炒作特定公司股價，今年9月大賠749億元，遭檢調偵辦。國民黨團30日召開記者會，批評整起案件有內神通外鬼之嫌，勞動部基金管理嚴重失能、敗家，且恐有更高層人士知情，要求勞動部啟動行政調查，且需有人負起政治責任。

黨團總召林為洲表示，勞動基金108年運用績效高達11.81%，整體收益大賺4734.9億元，不過今年1到9月的累計收益數為22.4億元，收益率僅剩0.05%，今年9月單月竟大賠749億元，在此之前，勞動基金還賺22億元。林為洲質疑，一個組長怎麼有辦法隻手遮天？除了已知委外投資證券業者寶佳投顧外，難道沒有更勞動部高層人士知情、甚至涉入？

林為洲指出，游迺文的層級並不高，無論其業務是自行操作還是委外操作，均有一定的規範，不可圖利或背信他人，以增加收益為標的，一位層級不高的組長，竟然讓勞動基金在單月虧損749億元，實在讓人匪夷所思，如果說沒有更高層授意，很難讓國人信服。

首席副書記長鄭麗文質疑，游迺文已經遭到北檢收押，但是整起案件仍是一團迷霧，有內神通外鬼之嫌，批評勞動部基金管理嚴重失能、敗家。鄭麗文質疑，9月份所有股市都大賺，美國率先實施資寬鬆，熱錢到處跑，結果只有勞動基金大賠，跟大盤偏離到離譜至極，許銘春還敢說是投資穩健？

鄭麗文質疑，一位國內投資組長的權限到底有多大？投資股票、債券難道都不用經過任何稽查機制嗎？投資審查的審議小組到底有沒有發會作用？鄭麗文痛斥勞動部內部管控機制完全失靈，勞動部必須公布所有投資決策、投資組合內容，且必須有人必須負起政治責任。

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