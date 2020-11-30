國民黨酸丁怡銘「應訊享特權」：難道是依據黨證來禮遇？



▲前行政院發言人丁怡銘疑享特權，搭警用車離開中正一分局 。（資料照／記者陳以昇攝）

記者蕭羽耘／台北報導

前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵風波29日赴警局應訊。不料，卻爆出他受警方護航，更以高規禮遇，不僅封鎖人行道、安排丁怡銘專屬車位，分局長甚至疑似配合演出誤導媒體，阻止媒體採訪。對此，國民黨30日質問，依據黨證來禮遇？

針對丁怡銘應訊疑似享特權一事，國民黨在臉書抨擊，丁怡銘已經卸下政府職務，不過是一個一介平民，接受警局問訊居然可以享有高規格禮遇，內政部長徐國勇和警政署長陳家欽30日受訪回應，丁怡銘的訊問方式是「依法辦理」。

國民黨直言，請問如此禮遇丁怡銘，是依什麼法？依什麼法可以安排車位？依什麼法阻擋人行道？丁怡銘現在就是一個有民進黨黨證的平民，難道是依據黨證來禮遇嗎？

國民黨抨擊，政府要守護的是人民的安全 不是丁怡銘的特權。丁怡銘製造假消息是事實，面對民眾檢舉，刑事局本來就應該積極處理，但是現在政府從一開始公然包庇，到現在的公開護航，已經完全違反行政中立的精神。

國民黨表示，政府應該是守護台灣人安全、執行國家律法的前線，而警察不應是民進黨對付老百姓、保護民進黨自家人的工具。請徐國勇、陳家欽面對全民質疑，不要為了丁怡銘一個人，捨棄警察的公信力。

據了解，丁怡銘應訊當日，警方不但讓他的座車直接駛入警局地下停車場，連結束偵訊後，為了讓疑似車輛離去，更罕見特別派出4名警員在車道口架設紅龍柱，將騎樓走道圍起，不讓路過的民眾經過，要求民眾改道走馬路，造成人車爭道。

就在媒體拍攝疑似丁怡銘座車離開警局後，中正一分局發出聲明表示，該座車為分局長陳明志的外出洽公的公務車輛。

對此，中正一分局分局長陳明志澄清，他當時準備到第二殯儀館參加5點多的公祭，得知車道口有媒體守著要採訪丁怡銘，擔心會影響人車安全，才會指示警員拉紅龍繩管制，並無「調虎離山」讓丁怡銘不受訪離開。