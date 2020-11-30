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快訊／戰機掃射人民！韓前總統全斗煥侮辱死者　一審判8個月徒刑

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▲▼南韓前總統全斗煥30日下午將出席一審宣判。（圖／達志影像）

▲南韓前總統全斗煥30日下午將出席一審宣判。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓高齡89歲的前總統全斗煥，2017年4月在出版的《回顧錄》（회고록）中，針對天主教神父曹畢奧（本名曹喆鉉，조철현）表示曾在518光州民主化運動時目睹戒嚴軍戰機當街掃射人民，痛批其「無恥唬爛嘴」而遭提告。今（30）日光州地方法院部長法官金貞勳（김정훈）召開一審，認定戒嚴軍確實曾在518事件中掃射人民，依毀損死者名譽罪，判處全斗煥8個月徒刑、緩刑2年

根據《韓聯社》報導，法官金貞勳當地時間30日下午1時58分開始審理全斗煥一審宣判，他表示從國立科學搜查研究院的鑑定結果來看，1980年5月21日的確有戰鬥直升機500MD朝著街上人民射擊，而全斗煥當時也充分了解該事件，在518事件中須承擔莫大責任，盼其能真心悔改，並向在518事件中傷亡的國人們致歉。

全斗煥雖以聽力衰退為由戴上耳機麥克風，然而過程中卻不斷狂打瞌睡。

據悉，全斗煥因此案遭曹畢傲的法定代理人、518事件死者家屬提告後，屢次向外界宣稱罹患阿滋海默症而避不出庭，訴訟期間長達2年6個多月，不過之間卻曾與友人悠哉打高爾夫球，還與心腹慶祝政變成功40周年，大啖魚翅宴，遭首爾市西大門區議員林韓松（임한솔）抓包。

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