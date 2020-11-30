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日荒唐廣告：穿Nike才不會被日本人種族歧視！　網友怒出征

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▲▼日荒唐廣告：穿Nike才不會被日本人種族歧視！。（圖／取自NIKE JAPAN）

▲Nike JAPAN推出有關種族歧視議題的廣告，引發兩極化反應。（圖／取自NIKE JAPAN）

 記者王佩翊／編譯

全球知名運動品牌「Nike」近日在日本發表了一則最新廣告，只見廣告中出現中國裔、韓裔以及非裔少女在日本校園中受到日本人霸凌的橋段，而在廣告最後這些少們女穿上了Nike球鞋，並在運動場上奔馳，這才獲得日本人的認可，形同是在暗指「只要穿上Nike球鞋就不會被日本人歧視」，且「日本人是個種族歧視嚴重的國家」。影片推出後，瞬間引發日網憤怒，網友甚至揚言要拒買Nike。

「Nike JAPAN」27日在Youtube公開一則該品牌的最新宣傳廣告「動かしつづける。自分を。未来を。 The Future Isn’t Waiting. 」，該廣告分別描述了3名來自不同國家的少女在日本的遭遇。在影片一開始，三人都在日本受到同儕與社會的不認同和歧視，不過當她們穿上Nike的球鞋，並投入運動練習後，終於跨越荊棘，朝著未來邁進。

該公司萬萬沒想到的是，廣告推出後卻瞬間「炎上」，引爆日本網友的不滿。日本網友認為，這支影片根本就是將日本描述成一個充滿種族歧視的社會，醜化日本人，甚至是對日本的侮辱。網友直言，Nike怎麼會覺得日本人看了這種廣告，會想要買Nike的東西，並揚言發起拒買運動。對此，更有網友認為，這部廣告才是在「歧視日本」。

該廣告上傳至今僅4天，但在推特已經突破1240萬次觀看，在Youtube也有超過750萬次的觀看數，其中按讚人數雖有4845人，但按倒讚的人則是高達5638人。

對此，也有另一派網友表示，這部廣告所呈現的樣貌的確就是日本的現況，不要說外國人了，連來自非都市地區的人也會被分類為「鄉下人」，甚至連職業也成為評斷一個人貴賤的標準。

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