刺客沒現身過…「遙控機關槍」掃射伊朗核武之父　3車護送仍亡！

▲具「伊朗核武之父」美稱的法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）27日遭到暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）被譽為伊朗「核武計畫之父」，卻在27日於首都德黑蘭郊區慘遭射殺，原先多家外媒表示，法克里薩德坐車遭擋住去路後，現場至少出現6名槍手，以機關槍瘋狂掃射。然而，伊朗半官媒卻報導，暗殺行動全程透過遙控機槍遠端操作，並無刺客在場。

根據伊朗半官方媒體《法斯通訊社》29日報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高官法克里薩德27日慘遭暗殺，事實上，當時並沒有刺客在場，而是事先在一輛汽車上安裝了遠端遙控機關。報導稱，當天法克里薩德在3台保鏢車的護送之下，載著妻子前往阿布薩市（Absard）度假小鎮，當領頭車先行前往確認目的地時，襲擊行動便就此展開。

▲現場留有暗殺行動造成的大量血跡 。（圖／路透）

報導接著表示，法克里薩德的防彈座車突然遭幾發子彈擊中，但他並沒有意識到是蓄意攻擊，以為是車輛發出怪聲或有車禍便下車檢查，沒想到法克里薩德才剛下車，遙控機槍就從大約150公尺之外開始朝他射擊，總共命中3槍，其中2槍在側身，另1槍因為擊中背部而導致他脊髓斷裂，保鏢也遭受槍擊，發出襲擊的日產車隨後發生爆炸。

報導指出，現場照片顯示，法克里薩德乘坐的防彈車包含擋風玻璃與後窗都留有彈孔，柏油路上血跡斑斑，還有散落一地的爆炸殘骸。雖然法克里薩德隨即被送往附近醫院，但他仍在那裡被宣布死亡，妻子也疑似同時喪生。據傳，伊朗當局查到了爆炸的日產車車主，但他早在10月29日就離開了伊朗，當局也並未公布車主個資。

Funeral procession for martyred nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh at Imam Reza (AS) holy shrine pic.twitter.com/RG1ELnwmkq — Imam Reza Shrine (@ImamRezaEN) November 29, 2020

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