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經濟恐崩盤！北韓金正恩「急召會議」檢討對策：給我深刻反省！

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▲▼北韓最高領導人金正恩召開政治局擴大會議，討論經濟問題。（圖／路透社）

▲北韓最高領導人金正恩召開政治局擴大會議，討論經濟問題。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）因發展核武受國際社會制裁、颱風梅雨侵襲，加上今年全球新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，造成與中國的邊境貿易與去年同期相比大幅縮減，經濟民生慘澹、匯率大跌，使最高領導人金正恩氣得處決平壤匯兌商。北韓官媒今（30）日上午報導，金正恩親自主持勞動黨政治局擴大會議，檢討經濟政策，同時聽取官員報告明年1月勞動黨第8次代表大會的準備進度。

根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩在勞動黨總部大樓召開政治局擴大會議，檢討近期相關部門的經濟政策與其成效、聽取官員報告勞動黨第8次代表大會準備進度，並研擬針對勞動黨中央委員會進行改組。

金正恩在會議上表示，「經濟主管機關在制定政策時未能符合具有主、客觀性的環境與條件，且未能在講究科學的情況下推進黨所提出的經濟策略。在此我深刻痛批，其無法克服主觀主義與形式主義的情形。」

▲▼北韓最高領導人金正恩召開政治局擴大會議，討論經濟問題。（圖／路透社）

▲北韓經濟在此波全球疫情中嚴重受挫。（圖／路透社）

報導中指出，金正恩在會議中檢討如何改善勞動黨制定的經濟指導方針，強調應發揮奉獻精神，並以科學的方式推動改善經濟。

據悉，南韓國家情報院27日指出，北韓經濟受全球疫情波及，物價狂漲、產能利用率降低，在一連串經濟層面上的雙重打擊下，金正恩處局平壤匯兌大亨，而在此次政治局會議主要討論往後的經濟策略與布局，以圖能夠力挽狂瀾。

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