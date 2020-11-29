鄭宏輝直播教煮「阿比客家雞酒」　火太大被網友虧翻

▲鄭宏輝直播教大家做「阿比客家雞酒」，結果火太大讓網友笑翻。（圖／翻攝鄭宏輝臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民進黨中執委鄭宏輝，在新竹市持續蹲點並致力以美食行銷新竹，要打破新竹「美食沙漠」的刻板印象，這次他也捲起袖子、穿起圍裙，開張「輝哥火鍋」，要教大家做一道史上從未曝光過的特殊料理「維士比客家雞酒」。

鄭宏輝表示，鄉親朋友們都叫他「輝哥」，唸起來跟台語的「火鍋」很像，有時候都會分不清楚是在叫他還是在說「火鍋」，因此就突發奇想，決定來用火鍋變出創意料理，所以「輝哥火鍋」就這麼誕生。

▲▼鄭宏輝說，藥酒裡有人參、當歸跟川芎這些補品，於是就想到可以跟具有新竹特色的客家雞酒結合。





鄭宏輝分享這道料理說，因為有次在電視上看到廣告，維士比藥酒裡面有人參、當歸跟川芎這些補品，於是就想到可以跟具有新竹特色的客家雞酒結合，成為別具特色的「維士比客家雞酒」。

時序進入冬季，最近天氣漸漸轉涼，又到了適合吃火鍋進補的季節，維士比一直是藍領階級的勞工們的工作好夥伴，客家雞酒備料簡單，只需要老薑、雞肉、麻油和米酒就能夠燉煮完成，有開胃活血、補中益氣的功效。兩相結合的維士比客家雞酒，味道不輸傳統客家雞酒，別有一番獨特風味。

對於這道「阿比火鍋」網友也留言「輝哥親和力十足」、「太好笑了！」、「有創意～」、「下次也要來煮煮看」，也有人笑說「火太大了，下次還是請輝嫂啦」展現鄭宏輝親民有趣的一面，受到許多鄉親朋友支持。

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