網紅火鍋店排1hr！他因「無女伴相陪」遭拒入　餐廳一招全場超尷尬

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都一家火鍋店號稱「專為女神打造」，近日一名劉姓男子與友人光顧，排隊約1小時後終於輪到他們，但卻因沒有女伴同行而被拒入內，這讓他們十分憤怒，並與店員發生爭執。最終經警方協調，餐廳的折衷辦法是安排一名女員工陪同劉男用餐，但場面非常尷尬。

▲ 「女神有約火鍋小館」號稱專為女神打造。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，涉事火鍋店名為「女神有約火鍋小館」。劉男稱，21日和朋友在店外排隊期間，未被告知要有女性陪同，結果二人被拒入內用餐，白白等了一個小時，「如果說了的話，我就肯定不會排隊啊！等於說我沒有女朋友就不能進去？我覺得他（店方）這個東西，肯定就是歧視我們男性。」

▲ 雙方發生爭執。（圖／翻攝自微博）

對此，火鍋店一名員工指出，「這間店明確說的是，需要在女士的邀約下（才能入店），因為它是為女神、女孩子打造的一個店，一群男的帶一個女孩子也可以。」

負責人則指出，有關規定是店舖特色，有關規定沒有違法，也不存在歧視男性，「因為我們火鍋店經營的地方就是針對女性，現在的火鍋市場競爭非常激烈，每個店都要找自己的市場定位，以及贏得市場。我們有在顯眼的位置提醒客人，你要進來消費，就得尊重我們的規則。」

▲餐廳的折衷辦法是安排一名女員工陪同劉男用餐 。（圖／翻攝自微博）

經警員到場協調後，最終餐廳的折衷辦法是安排一名女員工陪同劉男用餐，但場面非常尷尬。對此，四川凡高律師事務所的林小朋律師指出，火鍋店行為已經涉嫌違反消費者保護法相關規定，「這種做法我覺得應該是違法了，也就是損害了消費者自主選擇權和受尊重權。」

▲火鍋店門口有告示。（圖／翻攝自微博）

事情傳出後引發正反網友熱議，有人認為，「別人火鍋店主要針對的消費對象就是女性，而且店名也寫的很直接。他（劉男）能去排一個小時的隊等待就餐，不可能不瞭解別人的店鋪規則」、「店家應該可以設置自己店舖的規定，誰也不能強買強賣」。

但也有網友表示難以理解店方規定，「這是逼我們成立男權組織吧」、「有病，不要把這些傻玩意兒營銷招數用在成都的餐飲業上」。