　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

康友炒股案越滾越大　立委父親+維士比姊弟+台南富商遭約談

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉昌松／台北報導

康友KY疑遭董座黃文烈掏空7億案越滾越大，檢調追查懷疑，立委吳怡玎的父親、前立委吳光訓，涉嫌利用子女名義，配合炒作康友股票，還趁機大量買賣認購權證獲利，台北地檢署25日指揮調查局搜索約談陳光訓和兒子吳郁展，加上三洋威士比家族女董陳玉蓮、弟弟陳和順，及台南富商楊姓父子，共6人晚間陸續被依違反《證交法》移送檢察官複訊。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台南楊姓富商涉及康友炒股案遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

康友-KY董事長黃文烈涉嫌明知大陸孫公司六安華源，早已營運困難，卻沒有在財報中揭露，反而製造虛假營收，聯合外部人士炒作股價，把康友從每股300多元，拉抬到500多元，掏空公司資產，黃文烈案發前以逃亡，現正通緝中。

而涉案的台南楊姓富商，先前曾透過在海外的兒子購買口罩分送民眾，稍早移送到北檢時，對媒體詢問是否炒股，氣憤表示「沒有啦」。

▲▼ 立委吳怡玎弟弟吳郁展涉康友-KY炒股案遭約談 。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委吳怡玎弟弟吳郁展遭約談 。（圖／記者劉昌松攝）

檢調比對股票進出紀錄，發現有「豐銀吳」之稱的前立委吳光訓，涉嫌從2018年9月1日起，到10月20日為止，利用兒子吳郁展、女兒吳怡利名義，配合黃文烈等人炒作康友，吳郁展和吳怡利名下股票一度多達上千張，名列10大股東之內，而吳光訓另外還大量買賣券商發行、以康友為標的認購權證，藉此影響認購權證的成交價，從中獲利。

檢察官林錦鴻25日指揮調查局展開搜索，吳光訓、吳郁展父子被約談到案，妹妹吳怡利剛好出國，因她的登記戶籍在立委姐姐吳怡玎住處，剛好被出門拿羊奶的吳怡玎遇上，不過吳怡玎並不在約談名單內，而三洋威士比陳玉蓮，以及台南富商楊姓父子也因涉及炒股，同步遭到搜索約談。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

誆擁多項抗癌藥專利吸金35.7億　天馬藥業在台副總判囚2年今發監

鼎瑩創投吸金7千萬害慘焦仁和　主嫌曾和陳履安非法募資上億遭通緝

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

八德外役監BOT案結合企業興建作業技訓工廠　創造多贏局面

康友炒股案越滾越大　立委父親+維士比姊弟+台南富商遭約談

桃園20歲男大生宿舍墜樓亡！　生前傳訊息…透露心情低落

新竹男「過站走鐵軌」遭自強號擦撞…臥床180天怒告　台鐵判賠36萬

南三段驚傳女山友墜谷「多處骨折」　空勤直升機一天出動3次

王浩宇烏龍爆料時力黨工涉毒　4名嘴中天主播講評挨告...下場曝

盜個資騙銀行客服...改門號破認證　綁電子支付爽刷200萬檢聲押

丁小芹入監前落跑！地檢署發拘票逮人　通緝時效長達15年

被埋伏！他深夜返家遭砍斷「3根手筋」...氣炸：1個月還沒找到人

25歲姊剛畢業載妹遭撞慘死　台中前科犯「5萬交保」理由曝！檢提抗告

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

調皮飼主給「冒牌嬰猴」餵小點心 本尊露委屈臉伸手收攔截：偶的！

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

八德外役監BOT案結合企業興建作業技訓工廠　創造多贏局面

康友炒股案越滾越大　立委父親+維士比姊弟+台南富商遭約談

桃園20歲男大生宿舍墜樓亡！　生前傳訊息…透露心情低落

新竹男「過站走鐵軌」遭自強號擦撞…臥床180天怒告　台鐵判賠36萬

南三段驚傳女山友墜谷「多處骨折」　空勤直升機一天出動3次

王浩宇烏龍爆料時力黨工涉毒　4名嘴中天主播講評挨告...下場曝

盜個資騙銀行客服...改門號破認證　綁電子支付爽刷200萬檢聲押

丁小芹入監前落跑！地檢署發拘票逮人　通緝時效長達15年

被埋伏！他深夜返家遭砍斷「3根手筋」...氣炸：1個月還沒找到人

25歲姊剛畢業載妹遭撞慘死　台中前科犯「5萬交保」理由曝！檢提抗告

如果劉在錫出現在《女神降臨》？　「大眼+V臉」真的畫出來了！

機會難得！搭昇恆昌特賣　桃園尊爵天際推超好吃下午茶只要288元

明倫社宅租金4萬「月入13萬適用」　柯文哲：設計太豪華了

北京擬制定「台灣頑固份子清單」　陸委會嗆：台灣人只會更厭惡

把家變小型耶誕城！五款絕美造型「香氛蠟燭」　迎來滿滿幸福感

健保費率明討論！漲幅恐破5%　月薪42K養2眷屬「每月多繳300元」

綠燈起步驚悚瞬間曝！單車伯「左轉」遭聯結車輾斃　民眾目擊嚇壞

社會熱門新聞

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

外推陽台熱水器沒強排　父開冷氣關窗10歲女兒洗澡亡

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

台中噁爛師裸拍PO網　國小教室狂曝下身

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

單親媽下藥勒斃小姊弟　法院判死刑「關鍵原因」曝

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

康友炒股　立委父+維士比姊弟+台南富商遭約談

男大生宿舍旁墜樓亡　生前傳訊心情不佳

新竹男「過站走鐵軌」遭自強號擦撞！台鐵要賠36萬

女兒在韓國遭酒駕撞死　嘉醫主任夫妻悲痛求連署修法

台中教室裸拍關鍵照揪出他　國小師見警上門崩潰大哭

更多熱門

相關新聞

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

41歲藝人丁小芹因賣假包被判有期徒刑2年6月，25日未遵期到庭，檢察官已駁回其請假之聲請，地檢署最快將於26日發拘票，由戶籍地、居住地的警局派員拘提，若在期限內拘提未到，將發布通緝，而丁小芹的詐欺罪被宣判2年6月徒刑，通緝時效可達15年。

吳怡玎父驚爆拿子女當人頭　炒康友300→500

吳怡玎父驚爆拿子女當人頭　炒康友300→500

搜索立委吳怡玎　蔡清祥：尊重檢調辦案

搜索立委吳怡玎　蔡清祥：尊重檢調辦案

吳怡玎高雄辦事處被盯上？鄰：早上9點就有人上門

吳怡玎高雄辦事處被盯上？鄰：早上9點就有人上門

天馬藥業吸金35.7億　在台副總判2年今入監

天馬藥業吸金35.7億　在台副總判2年今入監

關鍵字：

康友立委吳怡玎吳光訓維士比陳玉蓮黃文烈通緝炒股權證證交法掏空

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

冷空氣暴跌9°C　彭啟明：有感入冬

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

丁小芹逃避入監！地檢署發拘票逮人　通緝時效達15年

寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

快訊／千萬發票你中了嗎？全家便利商店中獎得主名單出爐

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

一個人結婚！新郎缺席婚禮...結局「全場哭紅眼」

外推陽台熱水器沒強排　父開冷氣關窗10歲女兒洗澡亡

台中女轉手11樓凶宅　男付完錢崩潰

你只是一個煮麵的！老闆還原「蟲麵」現場

高嘉瑜赴義大利掃貨？游淑慧：公務員幫提

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面