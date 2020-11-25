康友炒股案越滾越大　立委父親+維士比姊弟+台南富商遭約談

記者劉昌松／台北報導

康友KY疑遭董座黃文烈掏空7億案越滾越大，檢調追查懷疑，立委吳怡玎的父親、前立委吳光訓，涉嫌利用子女名義，配合炒作康友股票，還趁機大量買賣認購權證獲利，台北地檢署25日指揮調查局搜索約談陳光訓和兒子吳郁展，加上三洋威士比家族女董陳玉蓮、弟弟陳和順，及台南富商楊姓父子，共6人晚間陸續被依違反《證交法》移送檢察官複訊。

▲台南楊姓富商涉及康友炒股案遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

康友-KY董事長黃文烈涉嫌明知大陸孫公司六安華源，早已營運困難，卻沒有在財報中揭露，反而製造虛假營收，聯合外部人士炒作股價，把康友從每股300多元，拉抬到500多元，掏空公司資產，黃文烈案發前以逃亡，現正通緝中。

而涉案的台南楊姓富商，先前曾透過在海外的兒子購買口罩分送民眾，稍早移送到北檢時，對媒體詢問是否炒股，氣憤表示「沒有啦」。

▲立委吳怡玎弟弟吳郁展遭約談 。（圖／記者劉昌松攝）

檢調比對股票進出紀錄，發現有「豐銀吳」之稱的前立委吳光訓，涉嫌從2018年9月1日起，到10月20日為止，利用兒子吳郁展、女兒吳怡利名義，配合黃文烈等人炒作康友，吳郁展和吳怡利名下股票一度多達上千張，名列10大股東之內，而吳光訓另外還大量買賣券商發行、以康友為標的認購權證，藉此影響認購權證的成交價，從中獲利。

檢察官林錦鴻25日指揮調查局展開搜索，吳光訓、吳郁展父子被約談到案，妹妹吳怡利剛好出國，因她的登記戶籍在立委姐姐吳怡玎住處，剛好被出門拿羊奶的吳怡玎遇上，不過吳怡玎並不在約談名單內，而三洋威士比陳玉蓮，以及台南富商楊姓父子也因涉及炒股，同步遭到搜索約談。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

誆擁多項抗癌藥專利吸金35.7億 天馬藥業在台副總判囚2年今發監

鼎瑩創投吸金7千萬害慘焦仁和 主嫌曾和陳履安非法募資上億遭通緝