　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／未喝酒遭撞飛！竟收「酒測3.0」通知　她怒：這數字瀕死了吧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹曾姓婦人找上市議員黃美慧、媒體投訴，自己滴酒不沾被車撞，1個月後竟收到酒測值「>600mg/dL」的報告，懷疑是檢驗出了問題，負責檢驗的台大新竹分院說，院內所使用的檢驗方式並非法定酒測儀器，僅做醫療參考用；不過竹市警說，市警局與轄區內5家醫療院所都有簽定酒測檢驗契約，過往也都是以醫院的報告做為法律用途，只是，車禍當下身體可能受到重大撞擊，產生出血、疼痛等不適，過去也並非沒有偽陽性的個案，會將相關事證一起交由檢方判定。

▲獨／婦未喝酒遭撞飛！竟收酒測>600通知　怒：這數字昏迷了吧。（圖／記者陳凱力攝）
▲曾婦說，自己一生從不喝酒，卻被通知「酒測報告>600」實在傻眼。（圖／記者陳凱力攝，下同）

新竹56歲的曾姓婦人於10月中騎著機車遭到另一名騎士闖紅燈撞倒，當時警方到現場處理事故，為曾姓婦人進行酒測吹氣測試，不過因為婦人的胸部遭撞擊，無法深呼吸再吹氣，警方詢問婦人後，由婦人騎機車前往700公尺外的台大新竹分院接受抽血酒測，而警車則尾隨戒護。

▲獨／婦未喝酒遭撞飛！竟收酒測>600通知　怒：這數字昏迷了吧。（圖／記者陳凱力攝）

▲曾婦車禍後1個月，被警方通知酒測值「很高」，才趕快去醫院調報告。

沒想到事隔一個月，曾婦的丈夫卻收到警方通知表示「抽血酒測值非常高」，曾夫大吃一驚，他說妻子是滴酒不沾的人，怎麼可能驗出酒測值，還是「非常高」，夫妻倆為了「非常高」這句話，趕快到醫院調病歷，一看到血液酒測值「>600mg/dL」簡直要暈倒，曾婦氣憤的說，如果自己真的有喝酒，酒測值還大於>600mg/dL，警方會聞不出來？敢讓她再騎車去醫院？

由於抽血報告並非當下得知，曾婦直到1個月後才被警方通知，依法要用以公共危險罪送辦。曾婦說，當下沒有密錄器，車禍路口的監視器也故障，1個月後才拿到報告，連複檢的機會都沒有，根本啞巴吃黃蓮。

曾婦說，當日她騎著機車一路從銀行開始一個定點一個定點辦事，現在只能祈求老天保佑，那些地方的監視器畫面過了1個月還有留存，她說從11月17日警方通知，18日到醫院調報告，至今仍非常恐慌，吃不下睡不著，原本自己是遵守交通規則被闖紅燈撞，現在卻因為這份報告變成違法，要負全部肇責與法律責任。

▲獨／婦未喝酒遭撞飛！竟收酒測>600通知　怒：這數字昏迷了吧。（圖／記者陳凱力攝）

▲曾說，當時胸口遭撞擊，痛得不得了，呼氣測試第一次吹不出數值，第二次連吹都沒辦法，員警才讓她到醫院改抽血檢測，事後照X光才知道肋骨骨折。

曾婦丈夫氣憤的說，若說「自己的太太滴酒不沾」這樣的話可能會被外界認為他護短，但依科學角度來看，「抽血值>600mg/dL」還能騎摩托車？還能和警察應答？還能去銀行辦事情？到醫院的時候，還能自己拿著檢驗單走路去照X光？這完全不合理吧。

中醫大新竹分院急診醫師游俊豪表示，血液600mg/dL 換算成呼氣酒精濃度為3.0 mg/L；一般人血液酒精濃度大於500 mg/dL時，就會發生意識障礙、失去平衡、甚至陷入昏迷狀態。

▲獨／婦未喝酒遭撞飛！竟收酒測>600通知　怒：這數字昏迷了吧。（圖／記者陳凱力攝）

▲曾婦說，當天她從市場、合作社、工地一路辦事情，卻在自由路監理站前遭到闖紅燈撞擊，沒想到1個月後更成了「嚴重超標酒駕者」，還要被移送法辦，實在冤枉。

新竹市警局也表示，當日處理車禍的員警的確未發現曾婦有酒駕情事，她意識清醒，行為舉止及應答對話也非常正常，與抽血報告中的「>600mg/dL」明顯不符，雖然依法律規定，仍需將本案移送地檢署調查，屆時也會到庭向檢方說明。

台大新竹分院則回應，關於本案的檢驗報告疑慮，法定酒測的檢驗方式是「GC-MASS 法」，而台大新竹分院是採「酵素動力分析法」做酒測檢驗，檢測結果僅供「醫療診斷參考」，非「法規酒測明定之檢驗法」。

▲獨／婦未喝酒遭撞飛！竟收酒測>600通知　怒：這數字昏迷了吧。（圖／記者陳凱力攝）

▲曾婦遭撞擊的路口剛好監視器故障，當日員警也未開密錄器，因此未錄下相關畫面。

交安組說，報告出來後，曾再次向醫院求證，確認檢體是曾婦本人無誤，至於採何種方式檢驗？是否符合法定檢驗方式？因市警局有和轄區內台大新竹、馬偕、國泰、國軍、南門共5家院所有簽訂酒測契約，在轄區內遇到需要做血檢酒測的個案，都會送到這幾家去，所出的報告也會用於法律用途，過去也曾出現偽陽性的酒測報告，案例極少，卻也不是沒有過，會將所有事證一併交由檢方做認定。

►「MIT顯瘦超彈力修身長褲」纖腿、翹臀，穿上就瘦5公斤

►新竹街頭出現「馬尾少女小綠人」　竹女限定！還有彩蛋倒數中

►18歲少年車禍昏迷62天　聽到「吃雞排」竟奇蹟甦醒

► 17歲少女流產與男友露宿街頭　警聯絡家長驚呆：兩人的媽是同一個人

ET快訊
女主播喝完咖啡驚見「杯底大塊黑異物」　店員激動：妳救了我們
藏屍老宅現場曝！16歲女慘死成桶屍　3年後「一關鍵」重見天日
已婚男主播爆伸魔爪「帶女員工看秘密基地」　受害OL崩潰發聲
泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！全是皇后陰謀
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄民族陸橋拆除「緊緊緊」　民怨：半夜1點攏免睏

送水、火神不得見光！台西安西府七朝大醮　2.5萬戶斷電摸黑3小時

苗栗銅鑼山區桶屍現場曝！54歲男不利證詞　出庭前慘遭滅口

捷運遭恐攻？「老鼠闖入車廂」舊聞瘋傳　網路謠言誤轉發

嘉義男持刀砍猛砍鄰居2狗「1死1傷」　狡辯「要保護自己」下場曝

南投國三男生拍桌還要打人！老師被嚇到報警　教育處：他是老大

桶屍兇手土地過戶詐2690萬！大叔提關鍵證據　遭活活打死裝桶丟棄

藏屍老宅現場曝！16歲少女枉死成桶屍　3年後「一句話」重見天日

「非常勸敗」盜柯佳嬿劇照打廣告　只賣1996元要賠50萬

賣屋只差1步　她為解決23萬房貸「賜死老公」要買家幫償債

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

獨／高雄民族陸橋拆除「緊緊緊」　民怨：半夜1點攏免睏

送水、火神不得見光！台西安西府七朝大醮　2.5萬戶斷電摸黑3小時

苗栗銅鑼山區桶屍現場曝！54歲男不利證詞　出庭前慘遭滅口

捷運遭恐攻？「老鼠闖入車廂」舊聞瘋傳　網路謠言誤轉發

嘉義男持刀砍猛砍鄰居2狗「1死1傷」　狡辯「要保護自己」下場曝

南投國三男生拍桌還要打人！老師被嚇到報警　教育處：他是老大

桶屍兇手土地過戶詐2690萬！大叔提關鍵證據　遭活活打死裝桶丟棄

藏屍老宅現場曝！16歲少女枉死成桶屍　3年後「一句話」重見天日

「非常勸敗」盜柯佳嬿劇照打廣告　只賣1996元要賠50萬

賣屋只差1步　她為解決23萬房貸「賜死老公」要買家幫償債

黃國倫生日老婆甜送450萬吉他！　羅大佑一聽：你是逼我換老婆嗎？

10月房貸利率終結連4凍！利率微升至1.367%

陸媒分析亞美尼亞戰敗原因　採購更多「中國武器」結局大不同

換季必看！肌膚不穩謹守「3字訣」，敏感、脫屑不再來

民銀「金飯碗」不輸公股！預計注入千名新血　玉山銀行起薪36K

日職／巨人盼祛除衰運　疑似在福岡巨蛋灑鹽

黃之鋒、周庭認罪遭還押！　林飛帆曝：中共宣示香港是囊中物

用CNN換中天新聞　大豐媒體集團4系統23萬戶送件NCC

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

蓋兒Gail「買機票」當15歲生日禮　喜曝月底飛台灣：陪粉絲北中跨年！

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

即／台中驚傳2死桶屍案

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

只欠幾千塊…16歲少女被塞入桶！3年後才找到

台中桶屍案！16歲少女遭強酸溶屍　被滅口原因曝

即／F-16飛官失聯…同隊機工長自縊亡！相驗結果出爐

高雄男偷吃夜市正妹老闆！正宮心軟1句話慘賠60萬元

16歲少女遭塞進鐵桶　兇手身分曝

三菱決戰保時捷　國道尬車4連撞

蘇大媽大鬧台北轉運站　網：北漂打拼了

小弟女友「被懷疑偷300萬」　遭裝桶棄屍

失聯飛官同隊機工長輕生　最後互動曝

即／台74線「5車連環撞」　釀3傷送醫

獨／台中桶屍2死　「女暴君」落網

不爽抽菸遭巴頭　9人踩到狗屎瘋狂猛尻互K

更多熱門

相關新聞

花蓮轎車攔腰撞路燈　女卡車內失去呼吸心跳

花蓮轎車攔腰撞路燈　女卡車內失去呼吸心跳

花蓮縣瑞穗鄉台九線21日晚間8點10分，發生一起小客車自撞車禍，鄭姓男子駕車南行，疑似天雨路滑失控，攔腰撞上路旁電線桿，車體嚴重扭曲，副駕駛座女子當場失去呼吸心跳，駕駛則全身多處挫傷，2人被送往醫院急救，女子最終還是回天乏術。

旅日台人「喉嚨痛掛號」...被帶進神秘入口

旅日台人「喉嚨痛掛號」...被帶進神秘入口

喝嗨加碼「鬆一下」　200萬賓直撞號誌桿

喝嗨加碼「鬆一下」　200萬賓直撞號誌桿

台中男酒駕還載朋友　害他噴出車外慘死

台中男酒駕還載朋友　害他噴出車外慘死

苗栗男醉駕撞前車　逃200米被土地公「逮捕」

苗栗男醉駕撞前車　逃200米被土地公「逮捕」

關鍵字：

酒測酒駕新竹市警局台大新竹分院吹氣抽血

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／台中驚傳2死桶屍案

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

高嘉瑜閨房照曝光！網看枕頭傻：口水漬？

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

小鬼黃鴻升新歌《地球上最無聊的下午》超催淚！

只欠幾千塊…16歲少女被塞入桶！3年後才找到

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

台中桶屍案！16歲少女遭強酸溶屍　被滅口原因曝

即／F-16飛官失聯…同隊機工長自縊亡！相驗結果出爐

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面