獨／未喝酒遭撞飛！竟收「酒測3.0」通知　她怒：這數字瀕死了吧

記者陳凱力／新竹報導

新竹曾姓婦人找上市議員黃美慧、媒體投訴，自己滴酒不沾被車撞，1個月後竟收到酒測值「>600mg/dL」的報告，懷疑是檢驗出了問題，負責檢驗的台大新竹分院說，院內所使用的檢驗方式並非法定酒測儀器，僅做醫療參考用；不過竹市警說，市警局與轄區內5家醫療院所都有簽定酒測檢驗契約，過往也都是以醫院的報告做為法律用途，只是，車禍當下身體可能受到重大撞擊，產生出血、疼痛等不適，過去也並非沒有偽陽性的個案，會將相關事證一起交由檢方判定。



▲曾婦說，自己一生從不喝酒，卻被通知「酒測報告>600」實在傻眼。（圖／記者陳凱力攝，下同）



新竹56歲的曾姓婦人於10月中騎著機車遭到另一名騎士闖紅燈撞倒，當時警方到現場處理事故，為曾姓婦人進行酒測吹氣測試，不過因為婦人的胸部遭撞擊，無法深呼吸再吹氣，警方詢問婦人後，由婦人騎機車前往700公尺外的台大新竹分院接受抽血酒測，而警車則尾隨戒護。

▲曾婦車禍後1個月，被警方通知酒測值「很高」，才趕快去醫院調報告。



沒想到事隔一個月，曾婦的丈夫卻收到警方通知表示「抽血酒測值非常高」，曾夫大吃一驚，他說妻子是滴酒不沾的人，怎麼可能驗出酒測值，還是「非常高」，夫妻倆為了「非常高」這句話，趕快到醫院調病歷，一看到血液酒測值「>600mg/dL」簡直要暈倒，曾婦氣憤的說，如果自己真的有喝酒，酒測值還大於>600mg/dL，警方會聞不出來？敢讓她再騎車去醫院？

由於抽血報告並非當下得知，曾婦直到1個月後才被警方通知，依法要用以公共危險罪送辦。曾婦說，當下沒有密錄器，車禍路口的監視器也故障，1個月後才拿到報告，連複檢的機會都沒有，根本啞巴吃黃蓮。

曾婦說，當日她騎著機車一路從銀行開始一個定點一個定點辦事，現在只能祈求老天保佑，那些地方的監視器畫面過了1個月還有留存，她說從11月17日警方通知，18日到醫院調報告，至今仍非常恐慌，吃不下睡不著，原本自己是遵守交通規則被闖紅燈撞，現在卻因為這份報告變成違法，要負全部肇責與法律責任。

▲曾說，當時胸口遭撞擊，痛得不得了，呼氣測試第一次吹不出數值，第二次連吹都沒辦法，員警才讓她到醫院改抽血檢測，事後照X光才知道肋骨骨折。

曾婦丈夫氣憤的說，若說「自己的太太滴酒不沾」這樣的話可能會被外界認為他護短，但依科學角度來看，「抽血值>600mg/dL」還能騎摩托車？還能和警察應答？還能去銀行辦事情？到醫院的時候，還能自己拿著檢驗單走路去照X光？這完全不合理吧。

中醫大新竹分院急診醫師游俊豪表示，血液600mg/dL 換算成呼氣酒精濃度為3.0 mg/L；一般人血液酒精濃度大於500 mg/dL時，就會發生意識障礙、失去平衡、甚至陷入昏迷狀態。

▲曾婦說，當天她從市場、合作社、工地一路辦事情，卻在自由路監理站前遭到闖紅燈撞擊，沒想到1個月後更成了「嚴重超標酒駕者」，還要被移送法辦，實在冤枉。

新竹市警局也表示，當日處理車禍的員警的確未發現曾婦有酒駕情事，她意識清醒，行為舉止及應答對話也非常正常，與抽血報告中的「>600mg/dL」明顯不符，雖然依法律規定，仍需將本案移送地檢署調查，屆時也會到庭向檢方說明。

台大新竹分院則回應，關於本案的檢驗報告疑慮，法定酒測的檢驗方式是「GC-MASS 法」，而台大新竹分院是採「酵素動力分析法」做酒測檢驗，檢測結果僅供「醫療診斷參考」，非「法規酒測明定之檢驗法」。

▲曾婦遭撞擊的路口剛好監視器故障，當日員警也未開密錄器，因此未錄下相關畫面。

交安組說，報告出來後，曾再次向醫院求證，確認檢體是曾婦本人無誤，至於採何種方式檢驗？是否符合法定檢驗方式？因市警局有和轄區內台大新竹、馬偕、國泰、國軍、南門共5家院所有簽訂酒測契約，在轄區內遇到需要做血檢酒測的個案，都會送到這幾家去，所出的報告也會用於法律用途，過去也曾出現偽陽性的酒測報告，案例極少，卻也不是沒有過，會將所有事證一併交由檢方做認定。

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