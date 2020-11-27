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台灣立法院丟內臟「登上國際」　路透社：拳頭和豬膽在國會飛舞

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▲▼國民黨立委在立法院潑灑內臟，登上國際。（圖／路透）

▲國民黨立委在立法院潑灑內臟，登上國際。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

立法院在台北時間27日上午，因為美豬進口議題爆發嚴重衝突，國民黨立委甚至潑灑豬內臟表達不滿。相關新聞也登上國際，包括《路透社》、《法新社》、《衛報》等多家外媒報導。例如《路透社》就以「拳頭和豬膽在台灣國會裡飛舞，就美豬進口展開辯論」（Fists and pig guts fly in Taiwan parliament debate on U.S. pork）為題報導這項新聞，且被多家外媒引用。

根據《路透社》報導，主要反對黨國民黨立委透過丟豬膽和拳頭，對抗其他黨的立委，試圖阻止總理（行政院長）對美豬進口鬆綁，國民黨雖然受到華盛頓的歡迎，並長期為台灣的自由貿易協定掃除障礙，但是因為近年來發生了多次食安醜聞，讓他們堅決反對這項決定，從9月以來就阻止行政院長蘇貞昌上台報告。

《路透社》報導指出，厭倦了癱瘓的執政黨民進黨，為了確保蘇揆能在周五報告，在周圍形成保衛屏障。民進黨譴責這項抗議行為浪費無誤、令人作噁。國民黨則對抗爭行為表示，為了保護人民的健康和食品安全，在野黨不得不這麼做。

▲▼國民黨立委在立法院潑灑內臟，登上國際。（圖／路透）

▲路透社報導台灣立法院潑內臟的新聞，被多家外媒引用。（圖／路透）

《法新社》則報導，台灣立法院臭名昭彰混亂衝突，周五有了新鮮的手段，反對黨國民黨的立委，在議場地上倒豬內臟，並向對手投擲豬腸、豬心、豬肝等臟器。

英國《衛報》（The Guardian）報導，現在的執政黨遭到指控，在野時對相同議題是反對派，因為他們將禁令解除視為與美國達成貿易協議的第一步。

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