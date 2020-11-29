國民黨不滿國是論壇被取消　藍委提變更議程明邀林志嘉專案報告

▲因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議，國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院上周五召開院會，民進黨為讓行政院長蘇貞昌順利上台施政報告，提案變更議程，取消9到10點的國是論壇，導致國民黨20人登記發言的立委無法上台，引發國民黨質疑違反議事規則。對此，國民黨立委、司法法制委員會召委李貴敏提出變更議程，排定30日上午將邀請立法院秘書長林志嘉列席，就「國會議事中立及院區管理缺失 」進行專案報告並備質詢，預料上週五朝野爭議戰火將持續蔓延。

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

立法院司法及法制委員會原定30日議程為討論「法務部調查局遺失毒品證物調閱小組運作要點」，李貴敏指出，上周五因萊豬與閣揆施政報告爭議爆發朝野衝突，過程中，立法院長游錫堃主持議事時跳過了國是論壇，也不處理國民黨團所提程序問題，因此變更議程，將於明天邀請立法院秘書長林志嘉列席，就「國會議事中立及院區管理缺失 」進行專案報告並備質詢。

李貴敏表示，針對萊豬爭議，國民黨反萊豬、護食安立場堅定，也堅持行政院長蘇貞昌應該先道歉再上台；上週五，也看到民進黨立委預備強勢清場護航。但應該嚴守中立的立法院，不該肆意跳過立法院議事規則中明訂的國是論壇時間，剝奪立委發言權利，甚至只確認議事錄就要進行施政報告，實有明顯缺失。

李貴敏質疑，立法院既破壞議事慣例及規則，又沒收國是論壇，但國民黨團就此議事誤謬提出程序問題、權宜問題，本來就必須即時處理，居然也被拖過去，無視議事規則與議程。因此排定林志嘉與立法院幕僚單位前來專案報告，說明相關議程處理情形，以及國會到底要如何維持議事中立。

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