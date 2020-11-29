桃市協助原青職涯探索暨就業　力助人生路「原一個夢」

▲桃園市原民局辦理原住民族青年職涯探索暨就業促進活動「原一個夢」。（圖／原民局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助原住民青年打造未來求職優勢，桃園市政府原住民族行政局辦理2020度原住民族青年職涯探索暨就業促進活動「原一個夢」，舉辦深度的企業參訪及推出多元的職涯探索影片，原青知名瑜珈老師Becky於影片中坦言，從事瑜珈教學之初，曾面臨沒有學生的困境，有三至四次一再萌生放棄的念頭，幸靠著初心和初衷努力前進，認真做自己。

桃園市政府原民局表示，該局辦理2020度原住民族青年職涯探索暨就業促進活動「原一個夢！」，今年媒合了五大產業的優質企業品牌，特別規劃了在地亮點企業參訪，期盼展現桃園獨特的產業特色，讓在地青年有更多機會接觸企業核心，對企業與職場文化有更多瞭解，對未來的職涯發展帶來助益。

▲太魯閣族歌手Lowking姚宇謙（左）與宜蘭寒溪泰雅族的知名瑜珈老師Becky，談職涯甘苦。（圖／原民局提供）

首場由旅創團隊「好，日常」帶領學員體驗「一日部落設計師」，學習讓旅行回歸在地，探索那些在地的真實感動。曾多次獲得中華職棒冠軍的「Rakuten Monkeys樂天桃猿隊」則帶領青年擔任「一日10號球員」，從球場養護到品牌經營，真正地瞭解球團日常運作，體驗球團多元工作的成就感。

▲「好日常」創辦人談帶領學員體驗「一日部落設計師」，學習讓旅行回歸在地。（圖／原民局提供）

另外，桃園市風格美妍產業「O'right歐萊德」與禮坊產業「宏亞食品」，也在此次計畫協助產官學交流，為原住民族青年的職涯帶來無限可能！最終亮點場次，與桃園市新開幕之「COZZI Blu和逸飯店‧桃園館」合作，以「一日觀光管理」為主題深入產業，讓學員認識不同部門的員工價值，瞭解企業精神，展望與世界接軌的海洋主題國際觀光飯店的內涵。

原民局表示，本次計畫共規劃了一系列的「原青職涯探索影片」，由來自花蓮太魯閣族歌手Lowking姚宇謙與宜蘭寒溪泰雅族的知名瑜珈老師Becky擔綱主持人，影片藉由貼近職場的職人訪談、職涯企劃分享，協助在職涯路上徬徨的青年找到心靈的轉機，正視職場負面感受，取得工作與生活的平衡，使壓力變為動力，成就更好的自己。如欲瞭解更多活動相關之消息與觀看職涯探索影片，請搜尋Facebook粉絲專頁：「桃園市政府原住民族行政局」及「原一個夢」。

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