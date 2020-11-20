全球大學就業力排名「台3校上榜」！ 台科大第82最佳...超越台大

實習記者陳妙津／綜合報導

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education，THE）19日公布「2020全球大學就業力排名（Global University Employability Ranking 2020）」，共43國、250所大學入選，前三名都落在美國，依序是加州理工學院、麻省理工學院、哈佛大學，而台灣則有3所學上榜，排名82名的台灣科技大學是全台第一，台灣大學為第87名，而清華大學則入榜第225名。

▲22國經理人票選出的「2020全球大學就業力排名」中，台大名列第87名。圖為台大校園徵才博覽會（圖／記者季相儒攝）



▲台大校園徵才博覽會（圖／記者季相儒攝）



THE該項排名由法國人力資源諮詢公司（HR consultancy Emerging）調查執行，問卷被發放給22國、共9000多位具延攬畢業生或是與其共事經驗的國際雇主和經理人手中，以10萬8225張票針對6000所大專院校進行就業表現評選。

前兩年蟬聯冠軍的哈佛在今年退居第3名，冠、亞軍分別由加州理工學院與麻省理工學院奪下，第4至10名依序為劍橋大學、牛津大學、東京大學、史丹佛大學、多倫多大學、新加坡國立大學、耶魯大學，亞洲排名最佳是第6名的東京大學。

▲台科大在本次排名中為全台第一。（圖／記者盧映慈攝）



兩岸三地中，排名最高的是第17名的北京大學，去年第10名的香港科技大學今年則跌至第26名。台灣部分由第82名台科大最佳（去年第98名），去年台灣第一的台大為第87名（去年第95名），雖有進步但仍在今年小輸台科大，清大則是第225名（去年第234名）。

大陸其餘入榜院校依序為第32名上海交大、北京清華第50名、復旦大學第61名、中國科技大學第99名、浙江大學第137名、哈爾濱工業大學第143名、南京大學第147名、南方科技大學第189名、華中科大第221名，除浙大、南方科大及南京大學外，其餘入榜院校成績都比去年優秀或持平。

港校今年則大部分排名退步，依排名先後為香港科技大學第26名（去年第10名）、香港大學第48名（去年第35名）香港中文大學第86名（去年第87名）、香港理工大學第129名（去年第125名），僅香港中文大學進步１名。

本次評選前十名以美、英兩國大學成績最佳，而日本東京大學從2015年的第12名上升至第6名，多倫多大學缺席5年後再次重回前十寶座。除此之外，前30名中大幅進步的大學有新加坡南洋理工大學、英屬哥倫比亞大學、德里印度理工學院與巴黎-薩克雷大學等校，一年間上升了40幾名，其餘還有不少潛力可期的大學，如韓國成均館大學從去年的第221名進步到第92名。