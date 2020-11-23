善耕365／ 內湖必吃美食！　心智障礙者用心手作挑戰每個人味蕾

文／善耕365、圖／隕石 攝

走進糕菲庇護工場，看見心智障礙者工作中立體的面貌，他們有溫度有感情有想法，在食材及烘焙的小宇宙裡用心料理，用雙手重新詮釋工作，不讓先天限制侷限了生命，而是使之更寬廣，用不同於他人的節奏追求各種人生經驗。

每個人都需要自我價值的實踐，心智障礙者也是。

跨越障礙的結界 他們用雙手重新詮釋工作

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在內湖人來人往的路口，他們拖著沒有過多裝飾的販售箱，從庇護工場 (註) 走上幾個街口，裝載著用心製作真材實料的便當，雖然停下來的人並沒有很多，但小雯（化名）還是努力叫賣著「您好，營養健康的便當，幫助身心障礙者請參考一下。今天的菜色有迷迭香嫩雞腿、香烤鯖魚…」

（註: 庇護工場是經地方政府設立許可或委託之機構，提供給無法進入一般職場而有工作意願之身心障礙者一個職能強化的訓練單位,以便在能力養成之後能回到一般職場的場所。）

他們在八點多抵達庇護工場後，做做伸展操，戴上口罩、帽子及手套，一天的工作開始。在機構服務多年的王主任，對每位學員家庭情況都很了解，從中也看見每位心智障礙就業者的故事及難題。王主任說道，機構會依個別的情況，給予職業訓練及職業庇護，每個人情況不同，所以需要學習訓練的時間也不同。每個階段的訓練成熟後，也會讓他們輪替不同的工作，希望讓這裡的學員能學習到不同的技能。今年1月及7月有二位在這裡的學員，成功轉戰一般性就業「有機會都希望把他們介紹出去，讓他們可以嘗試更多，更上一步。」

走進機構明亮寬敞的空間，不久就從內場飄來各式料理的香味。機構近期推出時下流行的低GI便當，希望在水泥森林的內湖辦公區裡，讓辛苦的上班族們能吃到一份健康營養的便當。便當的產品開發，全是透過老師與學員們好幾個月教學籌備而來。心智障礙者因為動作較慢，他們必須從前一天的下午就開始洗菜備料，每一道手續都不馬虎。

健康便當裡的食材以不開明火方式料理，專業大烤箱扮演重要的角色，透過烤箱均勻的烘烤，不需過多調味料的化粧，讓食材的鮮甜能完整的被鎖進其中。主食之一的嫩雞腿上灑上了迷迭香，讓口感更加爽口不油膩。另一項，鯖魚也是客人口中的口碑便當，鯖魚相當新鮮刺少肉多，感覺上特地挑選過，肉質厚度也相當紮實，吃完鯖魚便當也是相當具有飽足感。

另外值得一提的是，便當中的配菜不是配角，其中一道木耳加入了枸杞，提升木耳的脆甜口感，讓香味更具層次及健康。特殊處理過的甜椒，也不會像一般經加熱後的甜椒變的軟爛流失水分。





這一份份用心料理的手作便當，庇護工場的老師會在學員一旁細心的指導，每天都有的不同的主打菜色，配菜也會不定期變化及開發，讓學員可以從中學習到更多。每天11點，大家就將豐富的食材料理完成，準備分裝。

同一時間，有另一群人負責當日的餅乾蛋捲等產品製作出貨，蛋捲的製作也是不能小看的，不論是攪拌、模具、烘烤等等環節，都需要精準及耐心。像在捲製蛋捲的過程中，很容易因為沒有捲緊而沒有熟，把關QC（品質檢測）的庇護性就業者，已熟練到手一摸就知道蛋捲是否有熟，是在生產過程中極為重要的角色。

看見心智障礙者的職場困境：效率速度、家庭支持、人際關係..

雖然政府法定保障身心障礙者在企業工作名額（法律規定，企業員工滿67人以上，就要聘請1% 身障員工）但是心智障礙者要就業，還是會遇到許多問題。

捲起一隻隻蛋捲的丰哥（化名）雖然有點年紀，但工作穩定也很相當認真，不久前面試某知名速食店；面試官問到「家裡情況還好嗎?」，他誠實回答道「我爸媽已不在，一個人住…」面試單位考量到沒有家庭的支持，因而沒有錄用。

父母已不在的丰哥，儘管自己獨立生活，但因為沒有家庭支持而難以被一般性職場雇用，這是稍微年長或家庭支持度低的心智障礙者，潛在不被雇用的原因。

主任表示，與學員的家長聊天時他們也常說到：「如果我走了他們怎麼辦…」王主任期盼有朝一日這個庇護餐廳除了就業，也能變成他們居住的家；讓工作及生活都能在一起得照顧。倘若他們若父母走了或沒有人照顧的時候不會那麼孤單，及遇到問題有人能互相照應幫忙解決。

努力包裝出貨的阿斌（化名），雖然看起來很活潑，但其實家裡沒有人陪他講話，所以在工作時一直講話講不停，在之前的一般職場工作時常被欺負，甚至曾被麵包師用麵包棍打罵，讓他不敢再踏入一般職場環境，主任說道「智能或障礙因素，人際關係就比較弱，但都是可以教育」阿斌其實很認真工作，總珍惜得來不易的工作機會。

這裡學員帶著過去曾遭到欺負、不順利…的故事，期盼在這裡嘗試找到自我價值。在講究效率步伐的社會，這些人容易被排除在外，心智障礙者就業，常被擺盪在一般職場的邊緣，但他們從中學習、相互扶植、在其中擁有朋友，也從中啟發，如我們一樣。



「因為手不方便，所以我先這樣套好，別人要買時裝袋就比較快。」從細節中看得見他們在限制中找方法。

用不一樣的生命想像，挑戰每個人的味蕾

拜訪機構時，原先有點擔心與學員們交流，但其實與心智障礙者交流，沒有特定的工法，應跨越障礙及片面的弱勢視角，以人的角度去理解每個人其實都有差異。心智障礙者也希望和其他人一樣擁有生活的自主權、扮演各種社會角色、追求各種人生經驗，以及參與社會生活。我們可以適時伸出手，關注這些努力生活的人，看見他們的笑容與強韌的生命能量。

那些在街口叫賣的聲音，是他們用食物串連的美味共鳴，在生活的每個瞬間，經過他們身旁的你我，可以付出一點點小小力量，品嚐產品與他們真心相遇，一起建立一個溫暖平等的社會，讓每個人能自在的身處其中自我實踐。

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站

【內湖必吃美食！心智障礙者用心手作，挑戰每個人的味蕾！】

走過路過別錯過，限量便當會涼掉！

● 糕菲庇護工場：台北市內湖區行愛路140巷25號 (現場可用餐及購買手工餅乾呦)

● 糕菲庇護工場電話：02-2785-2499

● 便當販售時間地點：每日中午11:30-12:50於行愛路140巷口、陽光街、新湖二路 ；販售街口位置隨時會有調整，不過庇護餐廳的門永遠開著，歡迎您的蒞臨！

● 手工餅乾：http://www.gofe.org.tw/ecommerce/