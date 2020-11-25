分享創就業機遇　川渝粵台四地青年大串連

▲川渝粵台青年就業創業發展交流會於成都舉行。（圖／大會提供）

記者魏有德／成都－北京連線報導

川渝粵台青年就業創業發展交流會昨（24）日在成都開幕，包括150名來自四川、重慶、廣東、上海和50名來自台灣的青年，透過線上線下結合的方式，分享討論在陸創就業的經驗。此外，四川新希望集團和富邦華一成都分行在開幕式上也共同推出50個台青實習機會，富邦華一成都分行副行長張東揚表示，台青參與實務工作既可以了解川台金融交流合作，同時能進一步拓寬就業選擇。

▲在廣東創業的台青網紅吳宥璇看好成渝雙城經濟圈未來性。（圖／大會提供）

青創基地交流沙龍由廣東台灣青年之家、廣東匯龍海峽兩岸青年創業基地、窩克海峽兩岸企業孵化器（重慶）有限公司、德陽兩岸青年創業園、亞台青海峽青年創業園和華燦工場·成都空間5個台青創業園負責人介紹園區發展情況。台灣青年葉柔儀雖已在亞台青（成都）青創園區登記，但受到疫情影響，未能返回成都，只能先透過視訊連線分享在惠台政策下的創業經歷。



成渝雙城經濟圈為大陸未來5年重點發展項目之一，因此，在交流會上也成為高度討論的話題之一。在廣東發展的網紅台青吳宥璇表示，「前不久，四川、重慶兩地台辦到廣東對接產業合作，讓我對西部新發展機遇有了新認識，希望自創的廣東台妹電商平台能複製至成渝兩地，創建成都台妹等平台。」

▲大陸國台辦經濟局長張世宏。（圖／大會提供）

大陸國台辦經濟局長張世宏在開幕式上致詞提到，十四五時期到2035年將是大陸發展的又一個黃金時期，「希望大家學懂用好各地政府出台的惠台政策，發揮台灣特色產業優勢，利用廣闊內銷市場，實現高質量發展。」

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／大會提供）

四川省台辦主任羅治平認為，四川近年就台青創業需要，陸續推出一系列同等待遇措施，當前川渝地區正努力推動「成渝地區雙城經濟圈」建設，提供台灣青年在川就業創業、實現夢想提供了廣闊空間和機遇，「未來將持續深化川渝台青年的交流合作，搭建更好的平台，提供更好的服務，幫助大家在參與四川經濟社會建設中找到發展方向，實現人生價值，在兩岸融合發展中迎來美好未來。」

▲搖滾牙醫許君豪透過影片分享在成都創業的經驗。（圖／大會提供）

川渝粵台青年就業創業發展交流會開幕後，還將前進亞台青（成都）和德陽海峽兩岸青年創業園等兩個國家級「海峽兩岸青年就業創業示範基地」，以及華燦工場·成都空間和成都星點海峽兩岸新經濟創業園參觀考察，並於28日在重慶落幕。