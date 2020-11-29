北市明倫社宅被嫌貴！登記看屋首日額滿　吸引千人湧現場

▲台北市明倫公共住宅外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

位在士林區的明倫社宅於26日開放招租，其3房型月租費高達4萬500元，引發外界質疑太貴，連台北市長柯文哲都坦承會再檢討。不過台北市都發局表示，明倫社宅開放參觀首日預約已經額滿，12月4日與5日會開放第2次看屋。

台北市都發局28日提到，明倫社會住宅於11月26日開放申請，並於11月28日、12月4日及12月5日開放民眾現場看屋，為因應疫情影響，本次電話及網路預約採單日限額300組，每組人數上限4人，開放登記後首日看屋預約名額於開放參觀前一日即額滿，無法預約民眾，現場仍開放民眾候位登記，並請民眾配合保持防疫安全距離，但參觀首日仍吸引近千人至現場看屋。

都發局表示，12月4日及5日看屋預約名額目前尚有申請餘額，請民眾把握機會提前預約申請，避免現場等候。為讓民眾更了解社宅環境及房型格局，無法到現場的民眾，仍可透過台北市社宅招租網以線上看屋系統進行線上看屋。

都發局指出，明倫社宅生活機能佳、區位良好，提供的房型分為1房型、2房型及3房型，租金含管理費自1萬2900元至4萬500元不等，並按申請家戶所得狀況給予分級補貼；以本次受輿論熱議3房型為例，定價為4萬500元，分級補貼後最低實付租金則為3萬6000元，一房型部分最低更僅需8900元即能入住。

都發局說，本次明倫社宅共計380戶招租，於11月26日至12月9日受理申請，歡迎設籍台北市或於台北市就學、就業有租住需求的民眾把握良機，利用現場、郵寄及網路線上申請等多元且便利的申請管道，踴躍提出申請。

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