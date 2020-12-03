黑柯超譯「社宅窮人說」？　柯文哲神回：奇怪，丁怡銘不是走了嗎

▲台北市長柯文哲3日出席田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲2日表示社宅混居設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人」，引發熱議。對於「黑柯產業又動起來」的說法，柯文哲3日上午受訪時神回了一句：「奇怪，丁怡銘不是走了嗎？」

柯文哲2日出席健康社會住宅交流感謝茶會，他在致詞時提及，當時要蓋社宅，結果所有里長都反對，「怕一蓋下去住進來全是窮人，變成貧民窟。」而他也去看萬華平宅，「都是窮人」，所以混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」

柯文哲一席「不希望所有住在裡面的都是窮人」言論，引發外界熱議。在臉書上，柯文哲也進一步說明，「讓無論是弱勢或窮人，都能安心自在的住在社會住宅，這是我今天致詞時的原意。我知道黑柯產業又動起來了，在我努力去標籤的時候，又有人努力給我貼標籤；沒關係，你們就繼續超譯，我就繼續超蓋。蓋更多、更好的社宅、當大家的好厝邊。」

3日上午，柯文哲出席109年度田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會，再度被媒體詢問是不是覺得柯黑出征？柯文哲回應，「沒有啦！社會住宅是一個混居概念，我們照顧到我們要照顧的人，但也沒有地區反抗，這樣不是很好嗎？」

有關「窮人社宅說」引發爭議，柯文哲說，「我跟你講，那只是我用詞修飾不好而已，意思你們是知道的。」對於媒體追問不希望社宅裡都住窮人是不是給別人貼標籤，柯文哲則強調，這是混居的概念，裡面什麼樣的人都有。

至於台北市議員游淑慧爆料，明倫社宅原本租金比較正常，是11月調漲成4萬元的，柯文哲說，「沒有啦！政治也要務實，成本多少也不能⋯如果社會住宅超過30％很多那就算了，但數量還是很少，我不希望社會住宅變成抽樂透。抽樂透你聽得懂嗎？就是抽到覺得賺到！價錢差這麼多⋯」

針對臉書說被「超譯」，柯文哲也神回了一句：「奇怪，丁怡銘不是走了嗎？怎麼⋯」至於在臉書上說社宅「繼續超蓋」部分的，他表示，「還沒還沒，我們努力！」

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