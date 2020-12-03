「明倫社宅」設首座非營利幼兒園　明年1/8日起登記、2月開辦

▲柯文哲日前出席明倫社宅招租記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市明倫社宅上個月26日正式開放申請。台北市教育局今（3日）指出，109學年度第2學期將再新增明倫非營利幼兒園，是北市第一所設置於社會住宅內的非營利幼兒園，預計於110年2月開辦、招收152位學生，屆時北市將有41園非營利幼兒園、219班、可招收5,527名幼兒。

教育局指出，為擴大北市公共化教保服務，目前全力推動建置非營利幼兒園，辦理品質深受家長高度肯定。截至109學年度第1學期止，共有40家非營利幼兒園，園數位居全國之冠。

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根據明倫非營利幼兒園簡章顯示收費標準，一般生每月繳費3,500元，第三名以上子女每月繳費2,500元；低收及中低收入戶子女免收費；課後延拖費每小時80元。

教育局表示，109學年度新增4間非營利幼兒園，其中3間業於109學年度第1學期完成招生，明倫非營利幼兒園則預計於110年1月8日起由營運法人受理預約登記報名作業等相關事宜，該園預約登記報名簡章業已公告於北市政府教育局網頁，歡迎家中有適齡幼兒民眾攜帶戶口名簿前往報名，具優先資格之幼兒應檢附相關證明資料，細節請詳閱預約登記報名簡章。

教育局補充，登記幼兒人數倘有競額情形時，園方將辦理抽籤作業，以決定錄取與備取順序；提醒錄取民眾於規定時間內辦理報到。