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立院丟豬內臟「全武行」糗登數家國際媒體　游錫堃：難過與遺憾

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▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌上台施政報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導 

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，國民黨立委以丟擲豬皮與內臟的畫面和消息登上數家外媒，英國廣播公司（BBC）報導提到，台灣立法院爆發衝突並不罕見，某種程度上已「惡名昭彰」。對此，立法院長游錫堃28日受訪時表示，心裡只有五個字，就是難過與遺憾。

蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，國民黨立委以丟擲豬皮與內臟再度杯葛議事，衝突畫面事後更登上英國廣播公司（BBC）、英國「衛報」（The Guardian）、美國媒體「野獸日報」（Daily Beast）、美國國會山莊報（The Hill）等多家國際媒體。BBC甚至表示，「某種程度上，台灣的國會議場混戰已惡名昭彰」。

▲▼游錫堃28日晚間出席「台北市宜蘭同鄉會第十八屆第三次會員大會。（圖／記者林銘翰攝）

▲游錫堃出席台北市宜蘭同鄉會第十八屆第三次會員大會。（圖／記者林銘翰攝）

游錫堃28日晚間於台北國際會議中心出席「台北市宜蘭同鄉會第十八屆第三次會員大會」，他在會後受訪時表示，自己心裡只有五個字，就是難過與遺憾。

游錫堃說，這樣做很不好，自己站在立法院長的角色，就不批評這個政黨，但是立法院站在國際上，一定要讓人覺得台灣國會的表現非常好，並且很理性與和諧，「我很希望做到這一點，但沒有做到我感到很難過、遺憾」。 

此外，蘇貞昌12月1日將第14度前往立法院，再度就施政報告進行備詢，談及是否擔心衝突畫面會再度重演，游錫堃則僅說，「希望不要這樣」。

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