列5爭議反串「台灣何其有幸有蘇貞昌」　李艷秋：千萬不要下台喔

▲李艷秋、蘇貞昌。（圖／翻攝自臉書「李艷秋的新聞夜總會」、記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對近來行政院長蘇貞昌的爭議，資深媒體人李艷秋28日在臉書以「有一種討厭叫蘇貞昌」發文表示，綠營內部開始呈現「蘇貞昌OUT」的氛圍，如果閣揆位子空出來，又可以大洗牌一次，搞定的話，可保派系家族幾代繁榮啊。她反串指出，開放萊豬進口、行政院前發言人丁怡銘牛肉麵事件、關中天爭議、長年不開會、行政院公帑養小編等5項惹惱民意的事，「蘇院長都是無辜的」。

李艷秋也諷刺，台灣何其有幸，橫空出世一位蘇貞昌，「我們都已經習慣享受他給我們看鼻孔的日子」，所以千萬不要下台喔！讓我們大聲疾呼：「無限期支持蘇貞昌院長～長～長～長～」。

李艷秋臉書全文如下：

有一種討厭叫蘇貞昌



蘇貞昌院長最近的滿意度雪崩式下滑，最新TVBS的調查，蘇院長滿意度暴跌10%，只剩38%，前不久還有一個民調，蘇院長榮登最討厭政治人物第一名，套句流行語就是『有一種討厭叫蘇貞昌』，綠營內部見縫開始呈現『蘇貞昌OUT』的氛圍。



可以理解綠營派系的焦慮，畢竟現在位子都搶得差不多了，如果行政院長空出來，又可以大洗牌一次，搞定的話，可保派系家族幾代繁榮啊！所以蘇院長在裡不應外不合的情況下，處境艱難。



這就讓人看不下去了，幾項惹惱民意的事，蘇院長都是無辜的。



1, 開放萊豬及內臟進口：這是蔡總統的決定，她要舔美國人，干蘇貞昌屁事啊！沒辦法搞定標示、查廠、稽查，是衛福部和農委會那兩名活寶無能，干蘇貞昌鳥事啊！藍營立委就是無聊，非要他道歉才准上台，蘇院長堅持不低頭，說不扛就不扛，真是硬頸好男兒。



2, 發言人丁怡銘說冠軍牛肉麵用萊牛，引發大風暴，其實這只能怪丁學藝不精，在蘇院長身邊這麼久，伶牙俐齒、 傲慢霸氣卻只學了半套，雖然是個小蘇貞昌，但終究不是本尊，所以徒弟出事，干師父什麼事呢？



3,關中天：這事算在蘇院長頭上更冤了，雖然舊主委是他罵走的，新主委是他找的，委員是他推的，可是他都是為了執行總統府的要求啊！外洩的會議紀錄都很清楚了，找這些人就是『配合處理中天』，結果也確實達成任務，外界說他染指獨立機關，你嘛幫幫忙，民進黨不支持『獨立』很久了，把屎盆栽他一個人頭上，公平嗎？



4,長年不開會：當然是疫情影響，有些人把馬來西亞女大生被殺害，和11個月沒開治安會報扯在一起，根本是政治鬥爭，以此類推，14個月沒開食安會報，吃萊豬就會中毒嗎？你家孩子吸毒，要怪一年沒開毒品防制會報？國家永續發展會報將近兩年沒開，台灣不是好好的嗎？所以有沒有開會不重要，有沒有這個政府也沒關係，只要有蘇院長就搞定了



5,行政院公帑養小編製圖攻擊反對黨：這其實是不得已的，那些黨內立委和側翼網紅懶得要死，重點抓不到，用語軟弱無力，既然蘇院長是強項，濟弱扶傾也是應該的。至於誰付錢給小編，反正都是台幣，有必要你的我的分那麼清楚嗎？



台灣何其有幸，橫空出世一位蘇院長，我們都已經習慣享受他給我們看鼻孔的日子，所以千萬不要下台喔！讓我們大聲疾呼：『無限期支持蘇貞昌院長～長～長～長～』