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紐時：美提7改革條件幾小時後…川普逕自退出WHO！　現場官員全嚇傻

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

根據《紐約時報》報導，美國駐聯合國大使布朗堡格5月下旬前往世界衛生組織（WHO）總部，將7項要求清單交給WHO，其中包含到台灣了解防疫經驗，希望能藉此改善雙方關係；沒想到幾個小時後，川普立刻逕自宣布退出，讓現場官員與世衛秘書長譚德塞都非常錯愕。

《紐約時報》指出，布朗堡格（Andrew Bremberg）5月下旬向WHO遞交了一份7項要求清單，內容包含對WHO處理疫情的方式和病毒來源進行調查、要求中國提供活體病毒樣本並停止審查醫護和記者、譚德塞須對外表示限制旅行是正確的、WHO派小組至台灣了解成功的防疫措施、對新冠疫苗和治療藥物進行預審、組織成員結構須按成員國捐款比例，以及支持G7提供的相關意見。

美國官員認為，這份清單的要求都算是合理，儘管有些政治上的敏感問題，但大部分都能透過正常程序完成。不過，專家也指出，這份清單明顯看出美國對WHO的不滿，譚德塞也在試圖轉移對疫情的指責下，選擇不接受美方的談判，最終讓川普逕自退出WHO。

喬治城大學（Georgetown University）法學教授、WHO顧問戈斯廷（Lawrence Gostin）看過要求清單後卻表示，「這完全是個反效果，而且註定會成為這種結果，這並不是談判，這是勒索。」目前美國國務院未做出回應，但強調他們對於改革WHO是充滿善意的。

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