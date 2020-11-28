金正恩怕爆！傳北韓警告使館「勿挑釁美國」...疑懼拜登當選總統

▲隨著拜登當選，北韓擔憂恐怕得重新布局、經營與美國之間的外交關係。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）連日舉動異常！除了開城工業區突出現大規模的人力、車輛移動，最高領導人金正恩更只因匯率下跌問題而處決匯兌商，同時對各駐外國大使館下令，嚴禁在美國總統大選議題上發言觸怒美國，否則將向其問責。

對此，南韓國家情報院分析，北韓極度擔憂拜登（Joe Biden）勝選、就任美國總統後，與美國之間的外交關係恐怕得從零開始，過去與川普所達成的各種成果將化為灰燼，加上近來苦於國際經濟制裁、全球新冠肺炎（COVID-19）疫情，因此只好一改過去以軍事挑釁先發制人的策略，對美國採取「步步為營」的謹慎態度，先觀望明年1月後拜登新政府對北韓採取何種外交策略。

根據《韓聯社》，身為南韓情報委員會幹事的共同民主黨籍國會議員金炳基（김병기）、國民力量籍國會議員河泰慶（하태경）昨（27）日透露，國家情報院在會議上指出，北韓在2020美國總統大選，對派駐各國的大使館下令，切勿做出足以刺激美國的行動，否則若挑起爭端，將向該大使問責。

▲南韓國情院長朴智元27日接受質詢。（圖／達志影像）

南韓國家情報院分析，北韓在對美國外交人事佈局上，並未更替人選，這凸顯出比起兩韓對話，北韓更期待能進一步展開與美國間的溝通。

不過先前外界與專家曾指出，金正恩對於川普落選相當失望，且官媒皆從未向民眾報導美國大選結果，因此預測北韓可能會於近期重啟爐灶，試射長程戰略飛彈或進行核武試驗，藉此重新勾起美國關注，掌握談判籌碼與優勢。

對此，南韓國家情報院預測，北韓將於明年勞動第8次代表大會期間再次舉行閱兵儀式，向美國新政府誇耀自身軍事力量。

另外，先前金正恩曾於政治局會議上當眾指責平壤醫科大學在招生與放行畢業上涉及舞弊、收賄行為，有部分消息指出相關人士可能已遭當局槍殺處決。南韓國家情報院表示，該消息並非屬實，且相關人士仍正在接受調查中。

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