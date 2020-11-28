川普推翻拜登毫無希望！　「殭屍訴訟」只想鞏固鐵粉基本盤　

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／編譯

隨著川普在各州的訴訟分別遭到駁回，已經明顯無望續留白宮，但仍然拒絕承認敗選，希望能繼續上訴到最高法院。根據南加大法學院教授托爾森指出，川普要利用「殭屍訴訟」在人民心中留下對新任政府懷疑的種子，並守住既有的「鋼鐵川粉」。

托爾森（Franita Tolson）認為，儘管這些訴訟看起來毫無成功的希望，但川普陣營仍然不停提出新的訴訟案，也沒有實質上的證據，但重點不是在改變結果，而是讓川粉繼續支持的手段之一，也能讓敗選的川普自己有台階下，並且為未來的政治生涯鋪路。

這也是許多共和黨人默認的選舉策略，例如參議院的多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），面臨明年一月在喬治亞州的兩次議院選舉前民心不穩定，至今仍堅定支持川普的主張，至少能夠穩固住川普的基本盤。

▲川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／路透）



加州大學柏克萊分校學者曼恩（Thomas Mann）指出，這就是禮貌版本的政變，「如果共和黨能夠承認選舉結果的話，這些事情早就結束了。但是面對川普與他的基本盤的聯繫，這些共和黨人畏縮了。」

川普本26日在白宮的感恩節晚會上宣稱，大規模的選舉詐欺是他失敗的主因，但在被上訴要求被全數駁回後，他憤怒地表示，「我們擁有所有證據。所需要的就是讓一些法官在沒有政治偏見下，正確聽取我們的聲音。」

曼恩預測，接下來的正是局勢會變為地獄，因為川普還會繼續從他私人的立場出發辦事，儘管多數搖擺州已經認證選舉結果，但川普法律團隊認為，這只是一個程序上的步驟，訴訟案仍會持續。

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