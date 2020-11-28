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美國務院「履行承諾」展開權力過渡程序　蓬佩奧證實：總統指示

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）受訪時表示，國務院將「履行承諾」和拜登政府展開交接工作。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普仍不承認敗選，但白宮24日批准聯邦總務署（GSA）展開政權交接工作，國務院25日也通知職員展開過渡程序。國務卿蓬佩奧本周稍早表示，國務院將「履行承諾」，與即將上任的拜登政府一起展開權力移交工作。

傳統上，總務署會向過渡政府團隊提供辦公空間，協助與各聯邦機構接觸、協調，國務院也會支援下屆政府的溝通行動。蓬佩奧接受《福斯新聞》採訪時表示，交接工作是「總統指示我們按照美國總務署（GSA）昨天的決定去做的，我們會全部完成。這是一項法律要求，我們將永遠遵守這個承諾」。

▲▼美國與塔利班達成協議，準備撤離5400名駐阿富汗美軍。（圖／路透）

▲蓬佩奧在同一次採訪中也被問及撤離阿富汗駐軍的相關問題。（圖／路透）

蓬佩奧也被問及，川普是否將在任期結束前下令完全撤離阿富汗駐軍。他表示，這是已經設定好的任務目標，「總統顯然將對此做出決定，他目前表示，我們會從現在的4000多人降至大約2500人」，但未透露時程。

蓬佩奧也以美國2019年擊殺賓拉登之子哈姆札（Hamza bin Laden）、今年1月擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）為例表示，「如果蘇萊曼尼是一個問題，我們就會去擊垮他。如果賓拉登哈姆札（Hamza bin Laden）構成風險，我們就會把他做掉」。

▲▼美國國務卿彭佩奧投書，強調川普的「美國優先」政策重振美國在全球的自信。（圖／路透社）

▲蓬佩奧幾周前也拒絕承認拜登勝選，引發爭議。（圖／路透）

蓬佩奧強調，美國正在密切關注阿富汗境外的恐怖份子威脅，避免將各地駐軍人數與國安議題混為一談是很重要的，「不只源自於阿富汗，來自全球各地的恐怖主義威脅都是真實存在的，不論伊斯蘭極端主義或伊斯蘭恐怖主義，都是如此」。

CNN指出，川普目前尚未明確、公開接受政府過渡事宜，一度阻止拜登聽取國安與疫情簡報，並仍持續在推特上指控大選詐欺與舞弊。

值得注意的是，蓬佩奧10日、也就是大約2周前也拒絕承認拜登勝選，還說未來「將順利過渡到川普的第二任期」。這番話不僅引發政府內部的批評與困惑，也讓外界日益擔憂權力移交過程發生混亂，進而破壞國家安全。

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