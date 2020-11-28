賓州敗訴！　川普怒批「112萬票」都是憑空出現：我才壓倒性勝選

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國賓州27日駁回川普陣營有關「郵寄選票詐欺」的訴訟，目前4大搖擺州都已承認拜登勝選。對此美國總統川普氣得在推特發文表示，自己以絕佳優勢獲勝，「這112萬6940張選票都是憑空出現的，賓州跟其他搖擺州的選票都被操控了。」

川普27日在推特轉貼賓州議員馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）的貼文指出，賓州的計票出現錯誤，當時共回收了146萬2302張郵寄選票，結果最後郵寄總票數卻高達258萬9242票，數字明顯不符，「這112萬6940張選票是憑空產生的，我以壓倒性的優勢贏下賓州，或許贏得比任何知道的人都還多。」

The 1,126,940 votes were created out of thin air. I won Pennsylvania by a lot, perhaps more than anyone will ever know. The Pennsylvania votes were RIGGED. All other swing states also. The world is watching! https://t.co/zmnk34Ny23 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2020

川普推文強調，「賓州的選舉被操縱了，所有其他的搖擺州都是如此，全世界都在看！」不過，這則貼文同樣被推特官方加註「與多個來源認定的選舉結果相異」（Multiple sources called this election differently）。

在此之前，賓州費城聯邦上訴法院才駁回了川普頹對在該州提起的訴訟，法官比巴斯（Stephanos Bibas）指出，他們沒看到具體的舞弊證據。

拜登在這次總統大選共獲得306張選舉人票，更在賓州大贏川普8萬張普選票。目前包括賓州、密西根州、喬治亞州、內華達州在內的搖擺州，都已承認拜登勝選。

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