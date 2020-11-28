爸爸找奶奶聯手狂毆兒子40下　還拍片傳家長群組「他偷玩手機！」

▲爸爸用腳壓住兒子，讓奶奶壓在地上毆打。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省常州市一名小學三年級的男童日前因偷玩手機不寫作業，被父親與奶奶拿棍子壓在毆打，最誇張的是，男童被打的過程，竟還被父親拍攝下來，分享到了家長群組。事件曝光之後，當地警方已約談少年的父親與奶奶，對兩人進行批評教育，依法告誡。

該部影片時長2分鐘，房間內除了坐在書桌前的男童，還有男童的爸爸及奶奶，爸爸首先拿著一根棍子，毆打了男童近20下，奶奶則在一旁抓住男童，不讓男童閃躲，然後，又換奶奶接過棍子，把男童壓在地上，再毆打了20多下。

男童的爸爸隨後將影片分享到家長群組內，引起了許多家長的反對，但該名爸爸並不認為有問題，表示會毆打男童，是因為男童不背單字、不完成作業，半夜偷玩手機，還騙奶奶說要借用手機上傳作業，但其實是拿去玩遊戲。

根據陸媒報導，影片曝光後，校方已經與男童的家人進行溝通，要求注意教育的方式，不要再使用暴力。校方一名工作人員也透露，這種教育方時一定是不對的，幸好男童的身體沒有大礙，已經正常上學，會持續與家長溝通。

當地警方也注意到此事，已請醫生為男童進行檢查，確認只是皮外傷，另外，警方也根據相關法律，對男童父親與奶奶的家暴行為予以批評教育，依法告誡。

▼爸爸與奶奶聯手打小孩，還把影片傳到家長群組。（圖／翻攝微博）

