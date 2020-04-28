學習不認真...媽媽一舉動6歲童視力「只能見20cm」！醫嘆：終身不可逆

▲受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸停課不停學，改透過「網課」模式授課。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，學生們都得「宅在家+上網課」，這讓不少家長接近崩潰！陝西西安市的6歲男孩小明（化名）近日就因上網課不認真，被母親「教育」時順手扔來的一本書砸傷眼睛，導致左眼視網膜損傷，視力僅能看見約20公分，且終身不可逆。一次小小的衝動造成了終身的悔恨。

據《華商網》報導，6歲的小命是小學一年級的學生，受疫情影響在家上網課，但因上課不認真，媽媽多次口頭教育無果後，一激動就順手拿起手邊的一本書扔去，不幸的是，這本書剛好砸中小明的左眼，導致其當場眼睛出血紅腫。

小明媽媽著急萬分，立刻帶兒子到西安市第一醫院就診。眼二病區副主任王曉東表示，經檢查後，最終確診小明左眼為視網膜損傷，且有繼發性的青光眼，目前左眼視力僅能看見大約20公分。

▲小明目前左眼視力僅能看見大約20公分。（圖／CFP）

目前小明仍在醫院進行治療，王曉東表示，他們正在竭盡全力保留男童左眼的視力，並對眼壓進行控制，可就算在治療結果很理想的情況下，小明的左眼可能也只有0.1的視力，且是終身不可逆的。此次意外對於小明一家而言，無疑是巨大的打擊，一次衝動造成終生的悔恨。

無獨有偶，因輔導孩子學習和功課釀成的悲劇不在少數。武功縣一位媽媽在輔導兒子學習時，也是因孩子不認真，一氣之下對其進行毆打，導致兒子頭部受傷，送醫後因搶救無效死亡。王曉東副主任提醒各位家長，就算是孩子不聽話，家長也要細心教育，否則可能會造成難以預估的後果。