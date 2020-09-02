歹命尪嫌妻「又懶又胖」當5年米蟲不工作　網同情：離婚吧！

▲一名歹命尪抱怨，老婆又懶又胖，當米蟲又打小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

現代家庭幾乎都是以雙薪家庭為主，才能在生活上擁有較寬裕的經濟條件，即使有部分女性以家庭為主婚後就離開職場，雖然少了一份收入，但若能打理好家務，對於家庭的貢獻也功不可沒。但是有網友在匿名粉絲頁「靠北老婆」上發文，稱老婆又懶又胖，當了5年米蟲不出去工作，甚至還會打小孩。相關貼文一出引發許多網友的熱議。

老公在「靠北老婆」上發文表示，「忍不住了啊。娶一個母老虎又懶又越來越胖。小孩都快滿6歲了，小孩也去讀書了。都米蟲5年了。跟我結婚6年了。」

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老公說，老婆不去找工作賺錢，不幫忙貼補家用生活費就算了，起碼賺給自己當零用錢也好啊！不要一直跟公公和我拿零用錢啊，自己賺不多還要付出生活費 、小孩學費。

老公痛罵，「妳只會懶在家裡玩手機無所事事，每天我下班也要我自己準備晚餐和幫忙幫小孩洗澡」，要她去找工作就理由一堆，說什麼沒機車駕照，不能找工作，公公出錢讓她考駕照，她卻在家無所事事，小孩讀書也不用顧了，讓她好好看考駕照的書，但她也不認真看，結果還真的沒考到駕照，白花錢又浪費時間。又要繼續在家當米蟲。

▲老公還PO出老婆打小孩的照片。（圖／翻攝自靠北老婆）



老公痛訴，「我累了，我最忍不住的是小孩休假時，妳怎麼顧得啊，趁我在上班時，打成這樣。我幫小孩洗澡看到妳打的傷。我該留夫妻情面給妳機會嗎？」

網友對此表示，「如你所說是真的話，你可以放生了」、「別堅持了，堅持下去對自己跟小孩都是一種傷害」、「這種老婆有=沒有，可以掰掰了」、「」什麼都可以睜一隻眼閉一隻眼，但把小孩打出傷就不能原諒、「這樣的媽媽真的當的很失職，怎麼能夠打小孩打成這樣！」

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