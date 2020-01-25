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拿尖銳筆芯戳妹妹耳朵！　三寶媽初一「破功犯禁忌」：誰說過年不能揍小孩

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▲▼寫作業,小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲避免讓小孩獨自接觸尖銳物品。與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

大家在迎接新年時，為了有吉祥、福氣的開頭，都會避免在這段時間打罵小孩，不過，一位育有3名女兒的媽媽大年初一就破功，一早就生氣地動手教訓二女兒，原因是「她拿鉛筆戳老三耳朵」，如此危險的舉動讓全家人嚇出一身冷汗，小女兒也驚嚇地放聲尖叫，讓她實在是憤怒又擔心。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，雖然老一輩都會說過年要和樂融融，盡量避免在這段時間動怒，但她初一就犯了這條禁忌，因為3個女兒一大早在玩「醫生遊戲」，最小的女兒當病人，玩著玩著就突然傳出淒厲尖叫聲，她馬上跑進房間一看，「老二這個小鬼拿鉛筆（有削過尖尖的）戳老三耳朵！」她嚇到立刻把鉛筆抽走，並且暴怒地揍了二女兒一頓。

請繼續往下閱讀...

▲▼拿筆芯戳妹妹耳朵。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲雖然是過年，還是得嚴厲教導小孩錯誤行為。（圖／翻攝自爆怨公社）

調皮的二女兒被打完還哭著說，「我不喜歡媽媽…我只喜歡爸爸…我也不喜歡你們（說老大老三）」，似乎沒有意識到自己的行為有多危險，讓原PO怒火燒得更旺盛，直呼「來人啊！給我一下降血壓藥！」事後原PO也嚴肅地教導3個女兒，不可以拿任何物品戳別人，要是今天媽媽沒有及時發現，小女兒的耳膜若被戳破，後果實在難以想像。

網友看完也害怕表示，「太危險了，不小心戳到眼睛眼睛瞎了怎麼辦？該揍，妳是對的」、「這個行為每個父母都會爆炸吧」、「真的很危險是我也會抓狂」、「我除夕晚上就破功揍了老二一拳」。

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