LIVE／2天暴增23例！境外移入確診不斷　指揮中心最新說明

記者李佳蓉／綜合報導

國內昨（27）日才剛新增14例新冠肺炎境外移入個案，為繼4/19敦睦艦隊單日22例之後，7個月以來單日確診人數新高，今日又再新增9例境外移入確定病例。中央流行疫情指揮中心將於下午2點召開臨時記者會，由發言人莊人祥主持並說明案例情況。

根據指揮中心統計，截至昨日國內累計648例確診，分別為556例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、其餘住院隔離中。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

日前指揮中心也公布秋冬專案，列出「8大類場所」應佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。