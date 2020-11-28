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士林官邸菊展開幕　日代表用「晚菊傲霜」讚台灣防疫是全球典範

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▲柯文哲與30多國駐台使節27日出席士林官邸菊展開幕典禮。（圖／北市府提供）

▲柯文哲與30多國駐台使節27日出席士林官邸菊展開幕典禮。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

「2020士林官邸菊展」27日盛大開幕，2.5公尺的綠雕布丁狗、各色菊花植栽吸引大批拍照人潮。台北市長柯文哲特別邀請30多國駐台使節一同賞花，其中日本駐台代表泉裕泰致詞時，不僅讚揚台灣防疫成就是全球典範，也用「晚菊傲霜」形容台灣目前在國際上的表現，如同在秋天孤高綻放的菊花一般，強勁美麗。

今年菊展最大亮點屬三麗鷗人氣明星布丁狗領軍，一共藏身於五區，其中2.5公尺的綠雕布丁狗、各色菊花植栽搭配樂高積木、玩具車及球池，營造與布丁狗嬉遊的歡樂時光。為推廣菊展，柯文哲今年特別邀請各國駐台使節一同參觀、賞花，希望透過他們的親身體驗，將士林官邸的菊展推廣到全世界，等到明年疫情趨緩之時，能夠有更多的外國遊客來台北賞花。

對於受邀參加菊展，泉裕泰致詞時表示相當榮幸，菊花跟櫻花一樣，都是象徵日本的花卉，菊花因為開花之時正是其他花都凋謝之後，不僅耐寒、花期也長，時間越久顏色會越明亮。

泉裕泰指出，日本本來也有菊花展，但受到新冠肺炎疫情而延期，實在非常可惜。他聽到許多台灣朋友說，等到疫情結束後，首先想去日本，真的非常感謝，許多日本朋友也滿心期待，有一天能夠再來台旅行。衷心期盼雙方盡早能開放人員往來，回到從前一樣能自由來往台日。

在新冠肺炎防疫上，泉裕泰誇讚台灣成為全球模範，並引用南宋詩人鄭思肖《畫菊》「花開不併百花叢 獨立疏籬趣未窮」，及「晚菊傲霜」形容台灣目前在國際上的表現，如同在秋天孤高綻放的菊花一般，強勁美麗。

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