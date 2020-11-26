預測川普卸任前可能要打伊朗　以色列軍方加緊準備

▲美軍正逐步做好撤軍伊拉克的準備。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

川普最後在任權交接前，可能會在中東發起又一次的對伊朗戰爭，以色列軍方已經要求邊界部署準備好，迎接可能到來的伊朗攻擊。根據以色列媒體《WALLA》（וואלה）報導，以色列總統內坦雅胡（Netanyahu）還與沙烏地王儲本．沙爾曼（Mohammed bin Salman）秘密會面，討論接下來的區域和平，「就伊朗威脅而言，以色列與沙烏地阿拉伯是同一陣線。」

根據《紐約時報》報導，伊朗的鈾儲量目前已達3噸以上，相當於核協議所允許的數量的12倍，且純度比2018年更高。川普在聽完軍方對伊朗鈾儲量的報告，提出了進軍伊朗的想法，但隨即受到前防長艾斯培（Mark Esper）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的警告。

以色列軍方擔心，如果美國貿然進攻伊朗，自己便會是第一個被波及受害者，伊朗可能通過敘利亞民兵或真主黨攻打以色列邊。以色列防長甘茨（Benny Gantz）與美國前防長在本月有過2次緊急會面，但後者隨後也被川普開除。

▲川普任內對伊朗採強硬政策，以大規模經濟制裁等方式壓制伊朗政權。（圖／路透）

美軍24日也釋出明顯警告意味的消息，加派一架B-52H轟炸機前往中東，穩定空中作戰的局勢。海灣國家研究基金會的阿祖迪（سينا أزودي）認為，這是向伊朗傳達一個訊息，「儘管美國要從伊拉克撤軍了，必要時候仍然可以出手。」

他表示，以色列與沙烏地阿拉伯都擔心，如果川普卸任後，美國對中東政策的轉變可能會危害到兩國的處境。拜登外交政策的人員曾清楚表示，將「結束川普通往伊朗的戰爭之路」，將外交與區域對話作為優先選項。

川普可能會想在卸任前留下「外交遺產」，對伊朗發動有限度的戰爭可能是手段之一。以色列高官透露，美國發動攻擊前應該會先知會以色列軍方，但即便如此，相關的準備還是可能不夠，現在軍方已經著手準備方案應對。