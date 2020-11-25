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全球首創！蘇格蘭通過法案「免費提供生理用品」　對抗月經貧窮

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▲月經,生理期,棉條,衛生棉,護墊。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲蘇格蘭議會無異議通過《生理用品免費法案》。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社記者戴雅真倫敦24日專電

蘇格蘭議會今天晚間以121票對0票，無異議通過《生理用品免費法案》最後立法階段，蘇格蘭將成為全球第一個免費提供衛生棉及衛生棉條等生理用品的地區。

《英國廣播公司》（BBC）報導，法案通過之後，蘇格蘭各地政府將有法律義務確保「所有需要的人」都能免費獲得生理用品。

蘇格蘭的32個議會區將決定具體施行方式，主旨在於讓每一個需要的人，能夠以「相對容易」、「具有尊嚴」的方式取得各式生理用品。法案同時規定大專院校必須免費提供生理用品。雖然蘇格蘭早在2018年就已實施校內提供免費生理用品政策，但立法將多一層保護。

蘇格蘭工黨議員藍儂（Monica Lennon）自2016年起倡議解決女性的「月經貧窮」（period poverty）問題，並提出相關法案。她表示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情肆虐的當下，法案通過更具有實質意義。

「月經貧窮」是指貧窮導致女性無法負擔生理用品費用。若以生理期平均每月5天計算，一名女性每月花在衛生棉或衛生棉條等產品上的費用可能達到8英鎊（約新台幣303元）。

慈善團體蘇格蘭青年組織（Young Scot）針對逾2000人的調查發現，蘇格蘭大專院校裡每4人就有1人難以取得生理用品。另有調查發現，英國約10%女性無法負擔生理用品、15%負擔困難，19%因為金錢因素不得不改用較低廉的不合適產品。

為了解決「月經貧窮」問題，英國在2001年將生理用品的消費稅（VAT）下調至5%，但歐盟禁止英國完全取消或進一步下調又被稱為「月經稅」的生理用品消費稅。

不過，英國政府在過去5年將課徵的「月經稅」投入基金，用以協助女性組織與慈善機構。賣場特易購（Tesco）也在2017年將生理用品的售價下調5%，抵消消費稅。隨著英國即將脫歐，在課徵月經稅方面將取得自主權。

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