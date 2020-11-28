首席核科學家被暗殺！伊朗氣炸要「嚴厲報復」：保證追到幕後人

文／中央社

伊朗最重要核子科學家今天遭刺殺身亡後，伊朗武裝部隊參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）警告，將對幕後策劃攻擊者施以「嚴厲報復」。

▲伊朗最重要核子科學家法克里薩德 。（圖／伊朗最高領導人哈米尼辦公室網頁english.khamenei.ir）

伊朗通訊社（IRNA）引述巴格瑞的推文報導：「恐怖主義團體和領袖，以及這次懦怯行動的行凶者應知，嚴厲的報復將等著他們。」

巴格瑞稱科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）之死為「沉重痛苦的打擊」，還表示「我們（向伊朗人民）保證，我們不會停下來，直到我們追到並懲罰」涉與其中的人。

伊朗國防部聲明指出，攻擊者鎖定法克里薩德座車發動攻擊，接著與他的維安小組發生槍戰，法克里薩德「嚴重受傷」。

▲伊朗核武專家被槍殺身亡。（圖／翻攝自推特／@vikasjournolko）

根據聲明，這名伊朗國防部研發與創新組織負責人經醫護人員搶救無效後身亡。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾描述法克里薩德為伊朗核武計畫之父。法克里薩德是在驅車前往德黑蘭省東部德馬溫郡（Damavand）的阿布薩市（Absard）附近時遭遇攻擊。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）表示，有跡象顯示以色列在這次暗殺行動中扮演角色。