紐約市80人↑嗨辦性愛趴！後面小房間「大玩3P」警方破門還在激戰

▲紐約市警方抵達「性愛俱樂部」卡利古拉(Caligula),破獲大規模違反防疫禁令案件。(圖/翻攝Twitter@NYCSHERIFF)

記者吳美依/綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情仍在延燒,紐約市警局22日破獲一件大規模的違反防疫禁令案。「性愛俱樂部」卡利古拉(Caligula)沒有遵守集會規定,舉辦80人以上的性愛派對,其中3名顧客正在後方小房間內發生性關係,當場被逮個正著。

綜合NBC、《皇后區紀事報》報導,紐約市警局收到超過311件的噪音投訴,在22日午夜過後不久,抵達皇后區阿斯托利亞(Astoria)的卡利古拉,竟發現80多人齊聚狂歡,甚至在後方小房間內目睹3人正在性交。

11/22/20 @ 0005 HRS: Deputy Sheriffs shut down illegal bottle/swingers club @ 40-19 20th Avenue, Queens (Yellow Zone): 80+ people, violation of emergency orders, no liquor license, warehousing liquor, 2 organizers, 1 patron charged with multiple misdemeanors. pic.twitter.com/2eTp9oM6V1