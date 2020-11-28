伊朗核武之父遭暗殺…美航母「剛好」回波斯灣！　五角大廈急切割

▲美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

有伊朗「核武計畫之父」稱號的科學家法克里薩德27日遇襲身亡，官方隨即稱以色列就是幕後黑手，美國總統川普也在推轉發了相關消息。巧合的是就在法克里薩德遭暗殺後，美國「尼米茲號」航母打擊群就航返波斯灣，讓人懷疑美國和此次暗殺有關。

根據CNN報導，美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦打擊群正朝波斯灣航行，讓人不禁和27日發生的伊朗核武科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭暗殺聯想在一起。不過，五角大廈官員澄清，航母前往波斯灣是暗殺事件發生前就做的決定，和美方沒有任何關係；不過官員也表示，美軍增派武力也是向伊朗表達威懾。

美國航母尼米茲號航艦打擊群11月初航往印度洋，和印度、美國、澳洲及日本共同進行「2020年馬拉巴爾演習」（Malabar 2020）。

▲伊朗核武科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭暗殺 。（圖／路透）



伊朗核武專家亨德森（Simon Henderson）向CNN表示，暗殺事件凸顯了中東局勢變化，也就是在川普任期結束、拜登政府方向不明的情況下，各國開始團結一致對抗伊朗；亨德森也大膽猜測，法克里薩德的死和以色列有關，「如果你是以色列人，絕對會把這個計畫（暗殺）提前數個月。」

匿名消息人士也向CNN透露，除非伊朗對美國有直接挑釁，否則美方沒有任何理由發東襲擊，現階段國防部也在觀察事態的發展方向，「目前我們最不需要的就是和伊朗發生衝突。」

川普也在推特轉貼以色列《國土報》記者梅爾曼（Yossi Melman）的推文，該篇推文提到，法克里薩德是伊朗秘密軍事計畫的負責人，多年來都被以色列情報機構通緝，如今他的死對伊朗來說，在心理或是實際任務層面都受到重大打擊。

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