四川：將與重慶共同申辦2032年奧運會

▲成都市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川省近日表示，四川將與重慶共同申辦2032年奧運會，著力打造具有成都、重慶獨特印記和文化特色的奧運會，提升兩地體育的國際影響力和全球競爭力。

四川省政府近日在官網發布「四川省體育局對政協四川省第十二屆委員會第三次會議第0364號提案答覆函」，內容中提到，「根據成渝地區雙城經濟圈建設國家戰略的部署，下一步川渝兩地將共同申辦奧運會，著力打造具有成渝獨特印記和文化特色的奧運會，提升成都、重慶體育的國際影響力和全球競爭力。」

▼重慶市。（圖／CFP）



成都市體育局官網發布的《成都市世界賽事名城「十四五」發展規劃》中也提出，「成都將積極探索申辦2030年夏季青年奧林匹克運動會、2032年夏季奧林匹克運動會等大型綜合性體育賽事的可行性。」

根據陸媒《紅星新聞》報導，四川省體育局的工作人員已證實，答覆函內提及的奧運會，就是指2032年夏季奧運會，「成都和重慶都有這個意向，兩地將共同努力爭取，一步步推進這個事情。」

報導提到，四川正全力打造「世界賽事名城」，近年來越來越多參與國際體育賽事舉辦，包含2021年世界大學生夏季運動會、2022年世界乒乓球團體錦標賽和2025年世界運動會「三大賽事」都將陸續在成都舉辦，改寫了西部地區從未獲得世界綜合性賽事舉辦權的歷史。

報導也指出，在體育產業發展上，2019年成都全市體育產業總規模達732.6億元，僅次於北上廣深，位居第五。2020年8月，成都入選全國首批國家體育消費試點城市。