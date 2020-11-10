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別人出車禍！興奮哥爬護欄看熱鬧　下秒倒栽蔥摔翻「反被圍觀」

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記者黃翊婷／綜合報導

大陸重慶一名男子阿強（化名）5日經過一處車禍現場，因為好奇想看熱鬧，沒想到翻越路中央的護欄時不小心手滑，直接倒栽蔥摔倒，一度卡在護欄上，瞬間「反被圍觀」，就連新買的手機也摔壞了。

看到別人出車禍！他興奮圍觀慘摔。（圖／翻攝自微博／江蘇新聞）

▲阿強整個人往前翻倒。（圖／翻攝自微博／江蘇新聞，下同）

根據《江蘇新聞》報導，5日重慶某路段發生一起車禍，一輛轎車撞上電動車，巨大的碰撞聲響引起不少人注意，許多民眾紛紛上前圍觀；此時，人在對向車道的阿強也注意到發生車禍，接著不顧危險穿越路口，卻在攀爬中央護欄時失手，直接以倒栽蔥的方式跌倒。

民警表示，事後調閱監視器畫面想釐清車禍發生原因，意外發現這位「反被圍觀」的男子。而阿強到案之後坦承只是想去車禍現場看熱鬧，結果不僅摔傷臉和手臂，就連新買的手機也摔壞了，現在出糗影片曝光，還被警方叫去訓話，簡直有夠衰。

看到別人出車禍！他興奮圍觀慘摔。（圖／翻攝自微博／江蘇新聞）

▼▲阿強想去對向車道看熱鬧，卻害自己摔成「被圍觀」的主角。

看到別人出車禍！他興奮圍觀慘摔。（圖／翻攝自微博／江蘇新聞）

而網友們看完影片也紛紛留言調侃男子，「吃瓜吃到自己家了」、「不用過去了，大家都來看你熱鬧了」、「從吃瓜群眾（指圍觀某事物的人們）變主角，吃瓜吃出新高度」、「抱歉，但是我挺想笑的」。

還有網友想到家人也發生過類似的糗事，於是留言與大家分享，「我爸小時候圍觀別人打架，個子矮硬是要擠進去，結果被一拳打在眼睛上，現在眼睛下面還有瘀血，就跟黑眼圈一樣，哈哈哈。」

►點此看「男子為圍觀車禍翻護欄摔傷」完整影片。

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